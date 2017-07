Čím u nás bude méně Bruselu, tím více u nás bude Moskvy, říká Pospíšil

V europarlamentu jste za Starosty a nezávislé a TOP 09. Co říkáte tomu, jak se STAN rozhodl emancipovat od TOP 09 a teď i od lidovců?

Mrzelo mě, že se nepodařilo udržet projekt TOP 09 a Starostové a nezávislí. Připadal mi jako velmi dobré soužití dvou stran, z nichž jedna oslovuje více městské voliče, druhá voliče ze středních a menších sídel. Když se to rozpadlo, říkal jsem, že jsem tak trošku jako dítě po rozvodu rodičů. Byť s TOP 09 spolupracuji trochu více, protože jsem za ni kandidoval v krajských volbách v Plzeňském kraji, kde jsem také zastupitelem.

Čekal jste, že krachne i spolupráce STAN s lidovci?

Bohužel mě to až tak nepřekvapilo. Byl jsem zklamán od vzniku té koalice, že místo toho, aby přesvědčovala lidi, že to je reálná třetí síla, že nabízí zajímavý program pro tuto zemi a zajímavé osobnosti, tak se celou dobu řešilo, nakolik lidovci chtějí zůstat v tomto uskupení a nakolik pan Čunek hovoří sám za sebe, nebo za větší část KDU-ČSL. Nedivím se, že preference koalici nestoupaly, protože veřejnosti nenabízela zajímavý program. KDU-ČSL a STAN nezavdaly voličům důvod, proč by je najednou měl volit.

V příštích eurovolbách budete kandidovat za TOP 09 či za STAN?

Do těch voleb jsou ještě dva roky. Je taky otázka, zda mě budou chtít. Budu rád, když se mnou budou chtít spolupracovat. Je na nich, aby řekli, zda jsem naplnil jejich představy. Když mě osloví, budu o tom vážně uvažovat.

Karantény, po kterou nevstoupím do žádné strany, uplynula

O vstupu do některé z nich neuvažujete?

Já jsem šťastný, že se podařilo rozběhnout Werichovu vilu. Teď v létě se spíš věnuji Muzeu Kampa a Nadaci Medy Mládkové, kde jsem předsedou správní rady. Ale nevylučuji to v budoucnu. Já jsem jasně řekl po odchodu z ODS, že si beru několikaletou karanténu a že po dobu dvou, tří let nevstoupím do žádné strany. Ta doba postupně uplynula. Pro mě je důležité, aby v Čechách byla slušná středopravicová strana, která se nebude spojovat s oligarchy v politice a která bude hájit členství v Evropské unii. Budu volit v parlamentních volbách TOP 09, protože to snad jediná strana, která jasně řekla, že s Andrejem Babišem neudělá povolební koalici. Třeba Jiří Čunek naproti tomu vykládá, jak se těší, jaká bude skvělá spolupráce s panem Babišem po volbách.

Právě Čunek a jeden jeho rozhovor, když hovořil o pochodu hrdosti homosexuálů, který bude v srpnu opět v Praze, jako o pochodu smrti, byl pro STAN poslední kapkou, proč s lidovci ne na jejich kandidátkách, když KDU-ČSL couvla od předvolební koalice.

To jsou výroky pana Čunka, nad kterými se člověk musí pousmát. Kdyby to říkala KDU-ČSL jako strana, byl by to závažný signál a potvrzení, že je to dál strana, která nemá zájem oslovit středopravicové liberálnější voliče ve městech.

Zapojíte se nějak do kampaně před parlamentními volbami?

Oslovilo mě několik mých přátel a jsem připraven je individuálně podpořit. Jednám třeba s panem Třetinou, to je úspěšný starosta v Moravském Krumlově, kde máme na zámku v Moravském Krumlově část své sbírky. Pana Třetinu znám a je to velmi schopný komunální politik. Zajímavá osobnost je také poslankyně Markéta Adamová Pekarová, tu také podpořím, když bude mít zájem. Možná i Marka Ženíška v Plzeňském kraji. Pro mě je důležité, aby v parlamentu byla středopravicová strana, u níž nehrozí, že půjde do koalice s Babišem. A nerad bych se dočkal toho, aby Česká republika vystoupila z Evropské unie a časem z NATO. Čím u nás bude méně Bruselu, tím více u nás bude Moskvy. Jen naivkové si mohou myslet, že bychom byli nezávislou zemí. Vliv Ruska by posílil.

Vy sám zvažujete účast v prezidentské volbě. Jak jste se rozhodl?

Já ten čas prodlužuji o letní měsíce. Probíhají ještě určitá jednání. Jakmile skončí, jasně řeknu, jestli podpořím určitého kandidáta, nebo se volby zúčastním. Ve chvíli, kdy podpořím určitého kandidáta, musím si být jistý, že názorově souzní s mým pohledem na svět. To je taky důvod, proč to odkládám. Nerad bych slepě vystřelil a pak byl zklamán jeho dalšími postoji. Sleduji ostatní kandidáty a chci přispět k tomu, aby Miloš Zeman nebyl znovu zvolen.

Jiří Pospíšil a Meda Mládková v Muzeu Kampa.

Jako bývalý místopředseda ODS dobře znáte senátora Jaroslava Kuberu, který v Senátu nasbíral podpisy pro kandidaturu na Hrad a vypráví také novinářům, jak bude hrát ve filmu exprezidenta Edvarda Beneše. Je to člověk, který může mít v prezidentské volbě šanci?



Je to dvoukolový volební systém a nelze odhadnout, zda voliči budou podporovat svého kandidáta už v prvním kole, nebo budou taktizovat a podporovat v prvním kole kandidáta, který jim třeba není nejbližší, ale bude mít šanci postoupit do druhého kola. To byl i případ poslední volby. Tam si to voliči ODS vyhodnotili tak, že větší šanci než kandidát ODS má Karel Schwarzenberg a část voličů ODS ho podpořila. Když si voliči vyhodnotí šance pana Kubery a budou mít pocit, že může být protikandidátem Miloše Zemana, může se dostat do druhého kola, i když jeho strana bude mít podporu 8 až 12 procent voličů.

Pokud vy sám kandidovat budete, uděláte to stejně jako Kubera a nasbíráte si podpisy senátorů nebo poslanců? Protože na to, abyste začal sbírat 50 tisíc podpisů, je už asi trochu pozdě.

Šel bych asi také touto cestou. Ale dovolte mi, abych ještě dokončil určitá jednání. Základní zadání je přispět k tomu, aby Miloš Zeman nebyl prezidentem.

Z těch, co se zatím přihlásili do boje o Hrad, je někdo, kdo vás oslovuje?

Ano, jsou tam tací kandidáti, nebo je tam takový kandidát, ale dovolte, než bych ho veřejně podpořil, tak si potřebuji být jistý.

Je to pan Jiří Drahoš?

V tuto chvíli to nebudu komentovat.

Dnes to vidím jinak, než když jsem byl mladý politik

Poměrně nedávno se otevřela i díky vám Werichova vila, ve které právě sedíme, působíte v Muzeu Kampa. Je to věc, která vás naplňuje víc, než politika?

Naplňuje mě to stejně jako politika. Starám se už několik let o Nadaci Jana a Medy Mládkových. Meda Mládková mi předala správu této instituci poté, co mě Petr Nečas vyhodil z vlády, a najednou vidíte ten život úplně jinak, když musíte vydělat peníze na dvacet svých zaměstnanců, když jednáte s úřady, zařizujete výstavy, když bojujete o Werichovu vilu. Dnes to vidím jinak, než když jsem byl mladý politik. Ve chvíli, kdy jste malý podnikatel a vidíte starosti drobných živnostníků, podnikatelů, je to pro vás jako pro politika obrovská zkušenost.

Uspokojuje vás, kolik lidí chodí do Werichovy vily a do Muzea Kampa?

Jsem šťastný. Převzal jsem od Medy Mládkové boj o Werichovu vilu, několik let jsme o to intenzivně usilovali, Meda Mládková o Werichovu vilu bojovala patnáct let. Pro mě je to neplacená práce, věnujete tomu velké množství času, energie a potu, a když na otevření přijdou dva a půl tisíce lidí, říkáte si - mělo to smysl.

Dříve muzeum bylo v určitých ekonomický problémech, ročně ho navštívilo 40 tisíc lidí. Dnes má dvojnásobný rozpočet a ročně ho navštíví minimálně sto tisíc lidí. Mám radost z toho, že se projekt Medy Mládkové rozvíjí a že se mu daří. Jsem možná trochu důkazem toho, že neplatí teze, když politik odejde ze své funkce a začne žít v občanském životě, tak zkrachuje a selže.

Dá se to skloubit s působením v politice?

Podívejte, nemám rodinu. Od rána do večera pracuji a tato práce je i mým koníčkem. Zatím to bez problému stíhám. Třeba teď v srpnu, kdy parlament nezasedá, jsem celý měsíc v Muzeu Kampa. Pojedu na týden do Itálie za jedním malířem a domlouvat výstavu, to bude taková polopracovní dovolená. Byl jsem teď v Bulharsku na soutěži se svým psem, jinak celé léto jsem tady.

Prezidentská kampaň a vedení muzea, to už by asi úplně skloubit nešlo.

Proto jsem trochu odložil rozhodnutí ohledně prezidentské kandidatury. Ale máte pravdu, to je věc, která výrazně ovlivní mé rozhodnutí.