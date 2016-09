VIDEO: Policie je uplacená, nic vyšetřit nechce, tvrdí matka ubodané Anety

„Pořád věřím, že pravda vyjde na povrch. Pro mě ale už není důležitá, život jí nikdo nevrátí,“ říká Anna Rodová v rozhovoru s redaktorem iDNES.tv.

Podle závěrů policie si dívka v září 2014 přivodila toxickou psychózu požitím omamných látek, načež si kuchyňským nožem zasadila třináct bodných a řezných ran. Třikrát se při tom zasáhla do srdce a do plíce. Zraněním na místě podlehla. Tragédie se stala v bytě Ahmada Ibrahima, jehož přítelkyně tvrdí, že se jí v bodání marně snažili zabránit (více o jeho popisu neštěstí zde).

Případ sleduje Bradáčová Poprvé nařídila případ znovu otevřít pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová. Druhé rozhodnutí zatím nemá zastupitelství k dispozici. „S ohledem na předchozí postup předpokládám, že bude podán vnější podnět k výkonu dohledu nad postupem Městského státního zastupitelství v této věci, když tento předpokládá předcházející stížnostní řízení. V případě, že by dohled iniciován nebyl, Vrchní státní zastupitelství zváží na základě postupu nižšího státního zastupitelství ve věci výkon dohledu z podnětu vlastního,“ uvedla Anna Puchtová, ředitelka odboru trestního řízení pražského vrchního zastupitelství.

Vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová nechala případ znovu otevřít, ale ani napodruhé policie nezjistila cizí zavinění (více o odložení zde).

Anetina matka závěry policie odmítá. I nyní, přesně dva roky od tragické události, si vzpomíná, že když ji tehdy poprvé sháněla policie, myslela si, že někde špatně zaparkovali. „Policie mi řekla, že se něco stalo dceři, že to ale bude v pořádku, a dali mi číslo do nemocnice na Vinohrady,“ vybavuje si první kontakt s policisty. Tam jí lékař řekl, že dcera zemřela na předávkování drogami a alkoholem, že je na patologii, a že ji nemůže vidět, protože byla nařízena soudní pitva.

Aneta však nepila alkohol, proto se matka lékaře snažila přesvědčit, že to je omyl. Druhou verzi, že se dcera ubodala doma, slyšela poté, co za ní na Kladno přijeli policisté z Prahy.

Podobných rozporů či nejasností je v případu řada. Matka se proto zlobí na policii. „Myslím si, že je uplacená a že to má nařízené seshora. Já bojuji s větrnými mlýny,“ říká.

Na postup policie si stěžuje od počátku. Nejprve na její přístup, neochotu komunikovat, postupně na to, jak se k vyšetřování postavila. Mluví o tom, že se řada věcí dostala do spisu zpětně, byla antedatována a podobně. „Pořád si myslím, že jsou i slušní policisté, kteří dělají svou práci dobře. Policii ale nevěřím. Pro mě to bylo ohromné zklamání, když jsem zjistila, že policie něco dopisuje, falšuje,“ vysvětluje.



První telefonát. Anetina kamarádka volá na policii:

Anna Rodová poukazuje na konkrétní rozpory. Třeba to, že původní zápis mluvil o dvou bodných ranách, a nakonec jich bylo třináct. O tom, že na místě byly jen šmouhy krve, ale podle toho, jak měla dcera zakrvácené vlasy, musela ležet v krevní louži. Nejasnosti, kde se vlastně našel nůž a jak moc byl zakrvácený. Hlavně však nechápe, jak se mohla dívka pořád bodat při tolika ranách, z nichž některé zasáhly plíce či srdce.

Při této příležitosti poukazuje na rozpory v závěrech pitev, kdy podle jedné byla zasažena jen jedna, a podle druhé obě plíce, či na to, že po první pitvě zmizelo Anetino srdce. „Pátrala jsem, kde to srdce je, abych ho mohla dát do hrobu, ale neuspěla jsem,“ říká.

Redakce iDNES.cz získala záznamy, jak Anetina kamarádka Kateřina, která spolu s Ibrahimem byla v bytě, volá policii a záchranku. Anetina matka poukazuje například na to, že ačkoliv nyní tvrdí, že vše viděla, na záznamu volání na policii nejprve říká, že neví, poté, že se chtěla bodnout do hrudníku, ale nůž jí vzali.

Verzi, že se dcera bodala v toxické psychóze, ani tvrzení Ibrahima o snaze zabránit jí v sebevraždě, matka nevěří. „Netvrdím, že ji zabil on, nebo jeho přítelkyně, v bytě mohl být i někdo další,“ uvádí. Ohledně dalšího člověka na místě činu se opírá o to, co jí řekl zasahující záchranář.

„Jsem přesvědčena na 250 procent, že zemřela cizím zaviněním,“ dodává. I proti druhému odložení případu tak bude bojovat.

Mluvčí pražské policie Andrea Zoulová uvedla, že je „zcela pochopitelné, že matka je smrtí dcery naprosto zdrcena a opakovaně odmítá přijmout výsledek vyšetřování. V jednotlivých rozhovorech a vyjádřeních pro média tak předkládá veřejnosti svůj pohled na průběh vyšetřování.“

Zákon však podle mluvčí polici neumožňuje, aby na obvinění reagovala. Připomněla tak jen, že na znovuobnovené vyšetřování dohlížel státní zástupce.

„Závěr zmíněného vyšetřování není dosud pravomocný, jelikož se matka poškozené proti usnesení odvolala. Další postup tak bude v souladu s trestním řádem, kdy o odvolání rozhodne příslušný státní zástupce, který má nyní celý rozsáhlý spisový materiál k dispozici,“ řekla iDNES.cz Zoulová.

Druhý telefonát. Dívčina kamarádka komunikuje se záchrankou: