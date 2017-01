Zeman: Chartu mi nikdo nepřinesl, Ovčáčka bych na den adoptoval

V rozhovoru pro Blesk prezident uvedl, že útoky, o kterých slýcháme poslední době, jsou akcemi Islámského státu. Za varovný označil zejména berlínský útok. „Poprvé se obětí útoku stala Češka,“ připomněl a dodal, že s rodinou zesnulé Nadi Čižmárové by se rád osobně setkal.

Zeman se opakovaně negativně vyjadřuje směrem k imigrantům. V rozhovoru odmítl, že by jeho názory byly xenofobní. Integraci vietnamské komunity považuje za skvělou, integraci Ukrajinců za dobrou. Muslimů podle něj v Česku není mnoho, a mělo by u toho zůstat. „Já pouze varuji, a kupodivu to říkal i premiér, aby u nás tato muslimská komunita zesílila,“ řekl prezident. Uvedl, že muslimská víra vyloženě nabádá k násilí.

Řekl také, že opakovaně upozorňuje na to, že Evropská unie nechrání své hranice a nedeportuje podezřelé osoby. „ A pak se divíme teroristickým útokům,“ dodal prezident.

Při teroristických útocích v Evropě za poslední rok zahynuly desítky lidí. Zbraní se při nich stalo i jedoucí auto - jako například v Berlíně či Nice. V Česku hlídaly na některých místech vánoční trhy zábrany, které měly zabránit vjezdu aut. Prezident tato opatření zkritizoval jako neefektivní. „Neukotvené betonové zábrany kamion jednoduše smete,“ domnívá se prezident.

Zeman: Do Bílého domu nepozvali ani Klause

Zeman se vyjádřil také ke zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem. „Byl jsem jediná evropská hlava státu, která ho před volbami otevřeně podporovala,“ uvedl. Americký komentátor žijící v Česku Erik Best se českého prezidenta zeptal i na vztah k Číně. To je totiž jedna z mála věcí, na niž má Zeman jiný názor než Trump.

Podle prezidenta to souvisí s ekonomickými zájmy velmocí, americká averze vůči Číně se proto České republiky nijak netýká. „Čína Spojené státy dohání v objemu hrubého domácího produktu. Naopak Česká republika není konkurentem ani jedné z nich, ani třeba Ruské federace,“ řekl Zeman. Je podle něj v zájmu Česka, abychom měli dobré vztahy se všemi a mohli se všemi obchodovat. „Politiku všech azimutů si zákonitě nemůže dovolit velká velmoc,“ vysvětlil prezident.

Vyjádřil se také k tomu, že ho Trump pozval do Bílého domu. Je to podle něj něco, co se nepodařilo ani jeho předchůdci Václavu Klausovi. Zeman také reagoval na to, že podle některých politologů nebude mít tato návštěva žádný význam. „Řekl jsem si, že idioti jsou všude, tak proč by nebyli i v Ústavu mezinárodních vztahů,“ uvedl v narážce na výzkumného pracovníka ústavu Michala Kořana.

Charta? Sám jsem napsal několik takových dokumentů

Prezident v uplynulých dnech také několikrát zkritizoval nový úřad proti dezinformacím, který zavedl ministr vnitra Milan Chovanec (více zde). Řekl, že až se s Chovancem uvidí, pozdraví ho jako Bobliga z Edelstadtu (právník, který v 17. století na Šumpersku vedl čarodějnické procesy, pozn. red.). Zeman také odmítl, že by ho podporovaly dezinformační weby. Většinu jich prý nezná a Parlamentní listy prý nepovažuje za dezinformační medium.

„Vidím v tom snahu ministra vytvořit si monopol na pravdu. Ve svobodném státě nikdo nemůže mít monopol na pravdu,“ zkritizoval nový úřad prezident. Proti úřadu na odhalování dezinformací se vyjádřil již dříve, například i ve svém vánočním projevu (zde).

Dalším tématem rozhovoru byla Charta 77, která v těchto dnes slaví čtyřicetileté výročí. „Pokud jde o Chartu 77, tak mi ji nikdo nepřinesl,“ vysvětlil Zeman, proč dokument nepodepsal. Uvedl, že sám napsal několik takových dokumentů a třikrát byl za to vyhozený z práce. Kdyby měl možnost Chartu 77 podepsat, určitě by to udělal.

Podle Zemana za pádem totality více než snaha chartistů mohou kroky Michaila Gorbačova. Chartistů bychom si podle něj přesto měli vážit. „Udělali jsme jednu chybu. Mysleli jsme si, že kdo je proti něčemu, proti totalitě, je schopen i něco budovat. Ale to není automatické,“ uvedl Zeman. Někteří chartisté prý toho schopni byli, jiní ne.

„Forejt mi chybí“

Prezident se v rozhovoru zastal i svého bývalého protokoláře Jindřicha Forejta. „Byl můj přítel, je můj přítel a bude můj přítel, a v tomto smyslu mi chybí,“ řekl. Podle prezidenta je Forejt nadále kandidátem na post velvyslance ve Vatikánu a jeho nedávná aféra na tom nic nezměnila, ve Vatikánu si prý Forejta váží jako hluboce věřícího člověka. „Bude na Vatikánu, jestli dá takzvané agrément, souhlas, aby tuto funkci vykonával,“ dodal Zeman.

V závěru rozhovoru padl i předtočený dotaz čtenáře, který se ptal na uzavřenou sázku. Některé sázkové kanceláře totiž před koncem roku vypsaly kurzy například i na to, zda prezident adoptuje svého oblíbeného mluvčího Jiřího Ovčáčka. Prezident odpověděl, že kdyby daného sázkaře znal, možná by kvůli němu takový krok skutečně udělal, aby mu umožnil sázku vyhrát. „Ovčáčka bych na jeden den adoptoval,“ odpověděl Zeman. Hned následující den by prý ale adopci zrušil.