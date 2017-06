Pokud se Evropská unie nezmění, nemůže přežít, říká šéf ODS Fiala

Schválili jste volební program. Máte v něm mimo jiné, že chcete zrušit dvacet procent různých regulací a zbytečných zákonů. Není příkladem normy na zrušení novela ústavního zákona o bezpečnosti, podle níž mají lidé právo držet a nosit zbraň?

No, to není. Myslíme to vážně a chceme pročistit právní řád, aby byl srozumitelný. Chceme udělat antibyrokratickou revoluci a zbavit se nesmyslných předpisů, ale zrovna to, na co narážíte, mezi to nepatří. Já bych jen upozornil na to, že to prošlo naprostou většinou.

A to je argument?

Naprostou většinou hlasů napříč spektrem. Celá politická reprezentace až na výjimky měla pocit, že zakotvit toto ústavní právo je správné.

Ale fakticky je to jen gesto směrem k Evropské unii. To právo tady už je a je to celé jen kvůli evropské směrnici, přičemž to neznamená, že se ČR zbavila povinnosti začlenit tu směrnici do českého právního řádu. Takže je to příklad něčeho, co je vlastně zbytečné.

Ano, Česká republika má legislativu, která umožňuje držení zbraní a ta legislativa je dobrá a tenhle ústavní zákon je motivován, a to nikdo netajil, i evropskou směrnicí, která je odmítána Českou republikou a některými dalšími země. Je to směrnice, která jde špatným směrem, je zbytečná, neřeší bezpečnostní rizika v Evropě, zbytečně směřuje proti lidem, kteří legálně drží zbraň, a Česká republika i tímto způsobem vyjadřuje své stanovisko. A za druhé, na to, že budeme muset směrnici začlenit, na to není jednoznačný právní názor.

Neříkají politici tím zákonem občanům, že stát není schopen za vybrané daně zajistit bezpečnost, což je jedno z jeho hlavních poslání? To znamená, že stát říká: Lidi, ozbrojte se sami?

To nikdo nechce. Kdo může držet zbraň a za jakých podmínek, řeší další zákony, a ty nejsou dotčeny. Jakýmsi symbolickým způsobem se říká, že tohle je věc, na kterou mají lidé právo. Žádné obavy, že bychom tady byli jak na Divokém západě, který známe z westernů, rozhodně nejsou na místě. Tohle nemá nahradit armádu. Ale to, že Česká republika nedává dost na obranu, že česká vláda nedokáže v době konjunktury splnit své závazky, které přijala při vstupu do NATO, abychom dávali dvě procenta do obrany, to problém je.

Ještě bych se zdržel u vašeho plánu zrušit zbytečné předpisy. Všiml jste si někde v restauraci, že se tam objevili i lidé, kteří se tam dosud báli přijít s dětmi, a že se tam teď nemusí bát jít celá rodina na oběd, tak jak je to běžné v západních zemích?

Nevšiml. Kdybychom se bavili o zákonu, který by se týkal boje s kouřením, tak se bavíme o něčem jiném. Ale my se bavíme o zákonu, který s kouřením nedělá nic jiného, než že upravuje vztahy mezi provozovateli, majiteli restaurací a jejich zákazníky, a to způsobem, který je nadbytečný, nesprávný a špatný. Nemůže argumentovat žádnými demokratickými zeměmi, protože ty regulace jsou velmi rozdílné. Ve většině zemí existuje možnost barů, ve kterých se může kouřit. Máte země, ve kterých klimatické podmínky umožňují téměř celoročně kouřit na zahrádkách.

Srovnání se zahraničím je vždy velmi problematické. Ten zákon reguluje věci, které regulovat nemá. Jde o to, jestli má stát něco takto dramatickým způsobem regulovat. Moje přesvědčení je, že to stát tímto způsobem nemá. Nejde o ochranu kuřáků před nekuřáky. Jde o nepřiměřený zásah do určitého typu vztahu. Jako první bych chránil nekuřáky, ale tam kde je to potřeba.

Souhlasíte s tím, že svoboda každého člověka končí tam, kde začíná svoboda druhého člověka?

Ano, ale právě proto je třeba regulovat kouření - a dělá se to v demokratických zemích - všude tam, kde nemá možnost si vybrat. Ale to, jestli jdu do restaurace, nebo nejdu, jaký typ restaurace si zvolím, tam není důvod k takové regulaci. My jsme nebyli jen negativní. Navrhovali jsme uzavřené kuřárny, do kterých nechodí ani personál, což také není neobvyklé, všechno bylo odmítnuto a máme nakonec poměrně absurdní normu, která bude lidem způsobovat problémy. Ale nezaměňujme to za boj proti kouření.

Budete tu normu chtít bez náhrady zrušit, nebo upravit?

O tom se musíme bavit. Já si dovedu představit nějakou modifikaci, ale v této přísné podobě mi to připadá jako krok špatným směrem.

Zaorálek, nebo Sobotka? Je to skoro jedno

Dlouhodobě říkáte, že se voliči mají vrátit k programům stran, že to je nejdůležitější. Volební lídr ČSSD Lubomír Zaorálek řekl, že lidi programy nečtou. Čtou podle vás lidi programy?

Řada lidí je čte, ale to není to nejdůležitější. Strana ten program má mít a lidé mají mít možnost se podívat, co politická strana vlastně chce. Když někdo řekne, že lidi to nečtou, to je alibi. Na základě programů nás lidé volí. Je na nás, abychom dokázali to podstatné z programu sdělit a že to je něco pro ně.

Zaorálek pro vás bude lehčí, nebo těžší soupeř než Bohuslav Sobotka?

Pro mě je soupeřem sociální demokracie a její nápady. Vlastně v tom nevidím, upřímně řečeno, žádnou změnu. Lubomír Zaorálek byl a je místopředseda ČSSD, je celou dobu ministrem a to ne nevýznamným, utváří politiku ČSSD. A když se podívám na představitele sociální demokracie, co říkají o živnostnících, vzpomeňme na předsedu Senátu, když vidím, jak vymýšlí progresivní zdanění, jak tady všechno regulují, tak ČSSD je pro nás velkým ideovým soupeřem. Má úplně jinou představu o tom, jak se má vyvíjet společnost a jestli je to Zaorálek nebo Sobotka, je skoro jedno.

Na rozdíl od sociální demokracie chcete trvalou výjimku pro euro. Jakým způsobem toho chcete dosáhnout? Když jsme vstupovali do Evropské unie, tak jsme se tím zavázali, že euro jednou přijmeme.

Ano a my proto říkáme, že to bylo v jiné době a teď bychom si měli vyjednat výjimku na přijetí eura a z azylové a migrační politiky. Euro v tuto chvíli není pro ČR výhodné a my se chceme sami rozhodnout, jestli do eurozóny vstoupíme a kdy. A právě proto chceme výjimku.

Předseda ODS Petr Fiala a šéf poslanců občanských demokratů Zbyněk Stanjura

Jak jí dosáhnete?

Samozřejmě jedině vyjednáváním. V tuto chvíli se mění Evropská unie, otevírají se smlouvy. My jsme předložili jako jediná strana u nás jasnou představu, jak má vypadat Evropská unie - ne že z ní chceme odcházet a podobné nesmysly, které nám občas někdo přisuzuje, jak si představujeme reformovanou Evropskou unii, čeho chceme dosáhnout. Jedním z cílů je prosazení principu flexibilní integrace, který znamená, že na základě společného základu, což je jednotný trh, si země mohou vybírat míru integrace dobrovolně, což by tento problém řešilo. Přece nevstoupíme do eurozóny, která nefunguje, nebudeme nést náklady za rozpočtově neukázněné země. Nejsem ideologický odpůrce eura, ale odpůrce eura, které nefunguje.

Co budete dělat, když zůstaneme sami jako se směrnicí regulující některé typy zbraní, když ostatní země řeknou: Ne, vy nemáte právu na výjimku? Budete chtít potom referendum o czexitu?

Za prvé - nebyli jsme jediní, kdo nechtěl přijmout tu směrnici. Druhá věc je, že my se nejprve musíme pokusit tu výjimku prosadit a pak se bavme o tom, co se stane, když ji neprosadíme. Já nebudu přistupovat na to, že to nepůjde, protože ono to jde. Jenom je třeba mít rozumnou zahraniční politiku a tu tato vláda nemá.

Referendum o EU nechci, nevím, co by přineslo

Abychom nezapomněli na to referendum. Když prezident Miloš Zeman podpořil možné referendum o czexitu, přičemž on by prý podporoval setrvání v Unii, vy byste podporoval myšlenku, aby tady bylo podobné referendum jako ve Velké Británii, které Davidu Cameronovi zlomilo vaz?

Nepodporoval a říkám to už delší dobu. Nevím, co by to přineslo. Ptám se všech, kteří o tom referendu mluví, co by občanům řekli, jaký recept by jim nabídli, kdyby se lidé náhodou rozhodli odejít z Evropské unie. Podle mě je to naprosto nerealistické, nesmyslné a tímto směrem nemá Česká republika postupovat. Máme využít šanci na reformu Evropské unie, říci, jakou si ji představujeme a zkusit s dalšími zeměmi tu reformu provést.

Pokud se reforma Evropské unie neprovede, tak Evropská unie nemůže v této podobě přežít. A jsem přesvědčen, že k té reformě může dojít a Česká republika nemá čekat, co se vymyslí v Berlíně, v Paříži, v Bruselu, ale má se aktivně zapojit do té debaty. Proto já také vyzývám premiéra Sobotku, ať se bavíme napříč politickým spektrem a hledáme alespoň tu minimální národní shodu, protože to nám nepochybně pomůže prosazovat věci v zahraničí.

Pokud budete předsedou ODS vy a ne třeba Václav Klaus mladší nebo někdo jiný s podobným názorem, ODS nebude nikdy chtít referendum o odchodu Česka z Evropské unie? Stačí jednoduchá odpověď.

Odpověď musí být poctivá. Já nevím, jestli nikdy, ale vím, že teď to naprosto není na pořadu dne, teď je na pořadu dne reforma Evropské unie. Když se nepovede, bavme se co dál. V zájmu České republiky je být součástí Evropské unie. To je náš národní zájem a kdo říká něco jiného, tak ať mi řekne alternativu.

Zveřejnili jste tento týden své kandidátky. Dvě z nich vedou ženy - paní Mauritzová a paní Černochová. Je to přiměřený počet, když je v populaci polovina žen a polovina mužů?

My nemáme žádné kvóty, rozhodujeme se na základě jiných kritérií. Máme dvě kandidátky, mimořádně silné a kvalitní. A máme bez kvót ve vedení dvě místopředsedkyně. Jiné strany to nemají. A třeba mají i kvóty. Tam nejde o to, jaké je zastoupení žen v populaci, ale jaká je míra angažovanosti žen v politice a v různých politických stranách.

Třeba je tam muži nechtějí pustit.

A teď se podívejte: Konzervativní politik, předseda konzervativní strany, paní první místopředsedkyně (Alexandra Udženija, pozn. red.), další místopředsedkyně Miklošová, jde to bez kvót, jde to přirozeně a vůbec neexistují žádné překážky.

Nebezpečí je v jednobarevné vládě Babiše s podporou KSČM

Co bude ODS považovat za dobrý výsledek? Vím, že mi neřeknete procenta, ale nějakou laťku pro sebe musíte mít nastavenou.



Když získáme silný mandát a budeme moci změnit situaci v této zemi. Jak silný ten mandát bude, to se uvidí i na základě toho, jak dopadnou další. Žádná procenta vám říkat nebudu, očekávám dvouciferný výsledek, asi jako všichni v Občanské demokratické straně.

Říkáte, že máte ambici změnit situaci v zemi. K tomu budete potřeba partnera. Už dřív jste řekl, že s ANO a Babišem ne. S kým byste chtěli prosazovat své záměry?

Odmítám ty spekulace o koalicích. Je to trošku urážení voličů. Teď přesvědčujeme voliče, oni nějak rozhodnou. Počkejme, jak rozdají karty. Kdybych si mohl vybrat koaličního partnera, tak bych si vybral strany, které jsou nesocialistické, srozumitelné, programově vyhraněné a s těmi bych přednostně sestavoval vládu. Ale počkejme, jak rozhodnou voliči, co bude vůbec možné. Pro mě je teď důležité a o to se teď jedině starám, přesvědčit voliče, že to, co my jim nabízíme, je pro ně správné, že pokud chtějí lidé nižší daně a vyšší příjmy, méně byrokracie a více svobody, pokud chtějí lepší vzdělání, tak musí volit ODS.

Naprosto vylučujete jakoukoli formu povolební spolupráce s ANO?

Neberte to osobně, ale já skutečně odmítám každý rozhovor začít přísahou, jestli půjdu s Andrejem Babišem, nebo nepůjdu. To závodění v tom, kdo jasněji odmítne koalici s tím či oním a hlavně s hnutím ANO... Já tyhle závody dělat nebudu. Já jsem to řekl, řekl jsem to několikrát, ale nám nepomůže, když se budeme zaklínat tím, kdo půjde, nebo nepůjde s někým. Nám pomůže, když voličům vysvětlím, v čem spočívá to nebezpečí. A já jim říkám, že nebezpečí spočívá v jednobarevné vládě Andreje Babiše s podporou komunistů. To je to nebezpečí.

Kdyby byly na stole dvě alternativy, buď vláda Babiše s komunisty, nebo že se vy „obětujete“, aby nevládli komunisté?

Tuto úvahu vůbec dělat nebudu. Uvidíme, jak voliči rozdají karty.

V poslední době je taková poměrně zajímavá mluva politiků. Prezident o premiérovi v podstatě říká, že je „svině“, premiér teď už o svém bývalém ministrovi, že „ojebal“ stát, poslanec vaší ODS říká o ochráncích životního prostředí, že jsou to „profesionální vysírači“ - to říkal Ivan Adamec ve Sněmovně. Co se to s těmi všemi lidmi stalo?

Můj slovník to není. Používat ho nemíním. Jsem přesvědčen, že politici mají veřejný prostor spíš kultivovat, než úroveň politické kultury zhoršovat. Nemíním se do toho zapojit. Ať si každý volí slovník, jaký chce, ale neměli bychom se s tím smířit.