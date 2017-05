Možnosti stíhačky omezuje lidský faktor, říká předváděcí pilot Gripenu

Jak se člověk stane display pilotem, že předvádí letové umění na veřejných akcích?

Display pilot je vybrán z řad pilotů letky. Musí mít samozřejmě už určitou zkušenost s typem letounu a být doporučen nadřízenými. Vlastní certifikace je ukončení výcviku před prvním vystoupením v daném roce. Během ní musí pilot speciální komisi prokázat, že je schopen svou ukázku předvést podle předepsaných norem a to především s ohledem na bezpečnost.

Kolik toho v Gripenu už máte nalétáno?

Na Gripenu mám nalétáno více než 500 letových hodin.

Ivo Kardoš Display pilot Gripenu Ivo Kardoš z 211. taktické letky Display pilot JAS-39 Gripen. Příslušník elitní 211. tygří letky. Absolvent Fakulty vojenských technologií v Brně. Po základním výcviku létal na stroji L-39 Albatros, následně na bitevníku L-159 Alca. S tím létal rovněž v roli display pilota. Celkově má ve vojenských strojích nalétáno přes 1 500 hodin, z toho třetinu v Gripenu.

Trénoval jste nějak speciálně některé prvky. Který je nejtěžší?

Většinu prvků jsem převzal od svých předchůdců, kteří celou sestavu sestavili z toho nejlepšího, tudíž všechny prvky jsou náročné a bylo nutné je nacvičit. Teď je na mě, abych navázal ne jejich skvělé výkony a potvrdil to nejlepší jméno, které ukázka českého Gripenu vždy na leteckých dnech má.

Nejtěžší není konkrétní prvek, ale předvést sestavu navazujících prvků tak, aby se to divákovi líbilo. No a to pro většinu diváků znamená co nejblíž, nejníž a aby šlo vidět vše, co to letadlo „umí“.

Asi to není tak, že ráno přijdete do práce a řeknete si, teď budu nacvičovat sestavu pro letecký den. Jste pořád vlastně bojový pilot.

Ano, jsem stále bojový pilot. To znamená, že se účastním běžných letových úkolů jako každý příslušník letky a k tomu mám jako takový „doplněk“ ukázky na veřejnosti. Stejně tak letadlo a pozemní personál. To je rozdíl od některých jiných display pilotů ve světe, kteří mají svůj display tým a speciálně vyčleněná a upravená letadla. Ti se během roku věnují pouze vystoupením.

Takže přes týden „pronásledujete“ nekomunikující letadla a o víkendech ukazujete, co všechno nadzvukový stroj umí?

Není to ani zdaleka jen o pronásledování nekomunikujících letadel. To náleží hotovosti QRA (Quick Alert Reaction), kterou držíme 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. To je ale jen jeden z mnoha úkolů 211. letky. Během týdne se věnujeme především taktickému výcviku. Zní to možná fádně, ale opak je pravdou. Abychom udrželi krok se světem, musíme se neustále zdokonalovat, seznamovat s novými postupy, systémy, zbraněmi. Takže je to vlastně takový nikdy nekončící výcvik.

Jaký je tedy vypadá takový všední den pilota?

Na začátku se určí letové úkoly a posádky na daný den. Pak následuje úvodní briefing o počasí, dostupné technice, prostorech pro výcvik, použitelnosti letišť a tak dále. Po skončení se už piloti připravují na konkrétní cvičnou misi. Většinou jde o součinnost více letadel (často i se zahraničními kolegy), proto musí být vše důkladně rozebráno a připraveno. Kvůli tomu může příprava trvat i několik hodin. Pak následuje vlastní let (provedení mise).

Po letu přichází na řadu vyhodnocení. Současná technika zaznamenává za letu všechny možné informace a následně umožňuje zpětnou prezentaci. To je ideální nástroj k tomu, jak po letu vyhodnotit, co bylo provedeno správně a co by se dalo ještě vylepšit. To opět zabere nějaký čas, takže často nakonec zjistíte, že už je po pracovní době.

Do toho se musíte připravovat na simulátoru, věnovat se výcviku mladších kolegů, připravovat se na cvičení v zahraničí. A k tomu se pak přidává na pár dnů v měsíci ona „hotovost“. Takže se rozhodně nenudíme.

Vystoupení není jen o pilotovi, určitě máte kolem sebe tým, který chystá stroj, ale na veřejnosti pak vlastně není vidět. Kolik lidí se na každém vystoupení podílí?

Samozřejmě to není jen o pilotovi. Nejsou tolik vidět, ale bez nich by to určitě nešlo. Řeč je o pozemním personálu. To jsou rovněž lidé z běžného provozu letky, kteří mnohdy dělají „zázraky“, aby letadlo připravili a mohli jsme ukázku odletět.

Existuje nějaké pravidlo, podle kterého se rozhoduje, kde bude display pilot létat, na kterém letecké přehlídce?

Jasné pravidlo neexistuje. O tom, kde budeme vystupovat a kde ne, rozhodují naši nadřízení.

Kolik Vás jich letos čeká?

Pro letošní rok je zatím v plánu kolem patnácti vystoupení, ale počty se během roku ještě většinou mění.

Máte nějaký letecký sen?

Mně už se letecký sen splnil společně s Gripenem.

Jak fyzicky náročné je samotné vystoupení. Lze to s něčím srovnat?

Samo o sobě už létání na moderním stíhacím letounu fyzicky náročné samozřejmě je. Výkony a obratnost těchto strojů v současné době nejvíce omezuje právě faktor lidských fyziologických limitů a výkonnosti. Srovnání s osmi hodinami ve slévárně si rozhodně netroufám, jelikož jsem ve slévárně nezkusil ani hodinu. Ale trička budou po práci nejspíše vypadat stejně.