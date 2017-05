Při výhře Le Penové by mi hrozil odchod ze země, říká Čech z Paříže

Sledoval jste dění kolem prezidentských voleb?

Samozřejmě. Ve Francii pracuji už devět let, mám i francouzské kolegy a v práci to bylo téma při obědech i při pauzách, o volbách jsme se bavili pořád.

Jaká panovala mezi vašimi kolegy předvolební nálada? Koho podporovali?

Myslím, že před prvním kolem spousta lidí nevěděla, koho volit. Zejména tady v Paříži volí hlavně pravici, takže se rozhodovali mezi (Françoisem) Fillonem a Macronem. Velkou roli hrálo to, že Fillon měl skandály spojené s jeho manželkou Penelope (více o nich zde), takže se spousta lidí nakonec rozhodla pro Macrona, i když tradičně volí pravici. Před druhým kolem se ale spousta kolegů, kteří volili Fillona, rozhodla, že Macrona volit nebude a k volbám nešla. I když jsem je přemlouval, že nevolit znamená volit Le Penovou, tak stejně nevolili, i když si toho rizika byli vědomí.

Ondřej Kubánek Ondřej Kubánek žije ve Francii už devět let. V Paříži pracuje jako konzultant, zároveň je členem asociace Čeští studenti a mladí profesionálové ve Francii. Spolu s dalšími Čechy, kteří v zemi žijí, se tak pravidelně schází.

Mnozí Francouzi, se kterými jsem mluvila, letošní volby popisovali jako šílené, jako něco, co ještě nikdy nezažili.

Samozřejmě, jako třeba poslední televizní debata ve středu (psali jsme o ní zde). Všichni říkali, že oproti předchozím debatám neměla vůbec žádnou úroveň, byla hrozně agresivní a lidé se z ní vlastně nedozvěděli vůbec nic.

Vy jste s výsledkem voleb spokojený?

Já jsem spokojený, protože kdyby vyhrála Marine Le Penová, tak by to mohlo taky znamenat, že bych musel odjet domů. Pracuji tady sice devět let, ale nikdy mě nenapadlo, že bych potřeboval francouzské občanství. Kdyby Francie vystoupila z EU, tak by to pro mě možná znamenalo, že bych se musel přestěhovat jinam.

V neděli večer jste se šel podívat k Louvru, kde se sešli Macronovi příznivci. Co jste říkal na tamní atmosféru?

Atmosféra byla dobrá, jen to podle mě neměli úplně dobře připravené. Přišlo mi ale sympatické, že když šel Macron na pódium, tak tam hrála evropská hymna a francouzská hrála až na konci. Bylo tam hodně mladých lidí, kteří ho volili. Myslím, že Macron je kandidát hlavně pro ně, protože je sám mladý.

Mluvil jste o prezidentských volbách i s jinými Čechy žijícími ve Francii? Koho podporovali?

Mluvil jsem s hodně Čechy a myslím, že většina z nich podporovala Macrona, hlavně ve druhém kole. Ale byli tady i Češi, kteří mají francouzské občanství, a buď nevolili, nebo volili Le Penovou, protože si myslí, že Francie potřebuje změnu a pořádek.

Proč podle vás Le Penová nakonec neuspěla?

Podle mě by prohrála v každém případě. Teď šlo hodně o to, jestli lidé půjdou volit, nebo ne, tím se to mohlo dorovnat. Nemůžu to říct jistě, ale myslím si, že hodně rozhodla i ta poslední debata. V práci nemám snad žádného kolegu, který ji volil, po té debatě z ní byli opravdu zděšení.

Paříž je ale trochu specifická, nebo ne?

Je, je to trochu jako v Čechách. V Praze lidé také většinou nevolili Zemana a myslím, že se to k tomu dá přirovnat. Tady na venkově zemědělci říkali, že sice dostávají dotace od Evropské unie, ale stejně volili Le Penovou, protože si mysleli, že jim vše zajistí lépe.

Co výhra Macrona znamená pro Čechy, respektive cizince ve Francii?

Hlavně klid a stabilitu. Pokud dostane podporu v parlamentních volbách a bude schopen dodržet svůj program, tak si myslím, že to může Francii pomoct. Macron je navíc dost proevropský, což já jsem taky, takže mi vyhovuje, že se bude snažit víc integrovat Evropskou unii.