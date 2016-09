Česko je centrem evropské pornografie, říká producent filmů pro dospělé

Jak internet změnil pornografii?

Internet zásadně změnil erotiku. Ze začátku to vypadalo, že je to další způsob, jak vydělat peníze. Ale v roce 2006 přišly porntuby a livechaty a celý systém se zhroutil. Nová technologie zničila starý obchodní model. V roce 2006 měl celý americký trh hodnotu sedm miliard dolarů a během deseti let spadl na 3,3 miliardy. A protože je produkt dnes zadarmo všude, skončil klasický model prodávání obsahu, ale vznikají nové. Budoucnost podle mě je v mainstreamizaci erotiky, marketingový potenciál má obrovský a v podstatě nevyužitý.

Jan Dudek V erotickém byznysu se pohybuje tři roky. Říká o sobě, že je kreativním ředitelem start-upu zabývajícím se tvorbou obsahu pro dospělé. V současnosti připravuje projekt RedPudding.cz

Opravdu si myslíte, že erotika pronikne do mainstreamu v podobě reklam?

Dnes má pornografie špatnou pověst, nikdo se s ní nechce spojovat, nicméně když se zvýší její umělecká úroveň, zmainstreamizuje se. Píše o tom například Linda Williams, profesorka z Berkeley. Někteří další experti říkají, že to může být třeba za pět let, u nás možná za deset... Věřím, že brzy začnou vznikat erotické reklamy na různé produkty.

Jak se dnes na pornografii a erotice vydělává, když je obsah na internetu dostupný zdarma?

Teď je v podstatě celý byznys o kšeftování s trafficem, což znamená návštěvnost webu. Porntuby jsou vlastně agregátory návštěvnosti, které vám dovolují, abyste svoji práci ukázal světu. Podle mého se jedná o nejgeniálnější distribuční systém videí. My jsme de facto garážový start-up, a i tak se můžeme pochlubit stovkou miliónů zhlédnutí na porntubech. Většina byznysu je o návštěvnostech, čistý internetový byznys. Dnes se vůbec neřeší obsah, což bychom ale chtěli změnit.

Dá se odhadnout, jakou část internetu tvoří erotika?

Běžně se udává, že třetina internetu jsou stránky spojené s erotickou tématikou. Před několika lety vyšla studie, která měřila podíl globální návštěvnosti, tzv. trafficy. A došlo se k číslu, že 0,5 PetaBytu z 1,4 PB globálního denního trafficu připadá na erotiku.

Jak je to se „starými“ nosiči? Jsou časopisy a fyzické nosiče videozáznamů nenávratně pryč?

Úplně. Veškerá erotika směřuje ke streamování a propojení s virtuální realitou. Ale to bude ještě chvíli trvat, ta technologie je příliš nová.

Prostituce je někdy spojena s kriminalitou a násilím. Týká se to i pornobyznysu?

Vůbec. To je podle mě pouze legenda, protože první větší pornofilm v 1972 produkovala mafie. Spíš je to celkově bláznivější obor. Bral bych to jako zábavní průmysl. Je to zábava spojená se sexualitou, nevnímám to černě.

Tvrdíte, že Praha je centrem evropského pornobyznysu. Proč jsou v České republice tak vhodné podmínky pro tohle podnikání?

Myslím, že je to dané už historicky. Češi mají odjakživa pozitivní přístup k sexualitě, a kdybychom tady neměli totalitu, je naše pozice ještě silnější. Je třeba připomenout, že první erotický film, který šel do kin, natočil v roce 1932 Gustav Machatý s budoucí velkou hollywoodskou superstar Hedy Lamarr.

Po sametové revoluci jsme s Maďarskem vytvořili tandem produkující pětadevadesát procent evropské pornografie. Ve zlatých dobách byl byznys tak velký, že v Maďarsku měl na HDP podíl 0,8 procenta. Hlavně v devadesátých letech měla navrch Budapešť, ale s příchodem internetu se začala prosazovat Česká republika, která je úspěšnější v erotickém internetovém byznysu.

Z hlediska zákonů je Česká republika perfektně transparentní a represe se zaměřuje hlavně na dětskou pornografii. Jsme možná nejlepší země na světě, kde jde tohle dělat. Myslím, že na byzńys bude mít velký vliv kalifornské referendu o novém zákonu o pornografii. Oficiálně se to prezentuje jako povinné zavedení kondomů při natáčení porna, ale ta norma obsahuje restrikce, kvůli nimž by se spoustě studií prostě nevyplatilo točit. Pokud zákon 8. listopadu v referendu projde, kalifornský pornobyznys dostane těžkou ránu a myslím si, že se Česko stane světovou jedničkou v oboru.

Zmínil jste výdělky v pornografii. Kolik se například platí v současnosti?

V současné době je na tom erotika finančně špatně. V roce 1990 se platilo tak 25 tisíc korun za nafocení sexuálního setu. Jedna pornohvězda dostávala v polovině devadesátých let sto tisíc korun za lesbickou scénu. Dnes je průměrná cena deset tisíc korun, někdy člověk dostane i patnáct tisíc. Někdy je to i víc, když se jedná o neobvyklé praktiky. Pornoherečka točí jednou až dvakrát týdně, může si tedy vydělat asi padesát tisíc měsíčně.

Není to málo, když následky můžou herce pronásledovat i v budoucnu?

Je to málo. Cena klesla, ale množství zakázek se zvýšilo. Některé holky se nechají přemluvit i za pět tisíc. Kluci dostávají polovinu, ale je jich méně, takže víc pracují. Pornoherců je nedostatek, použitelných je jich třeba jen patnáct.

Mají Češi a Češky o práci za takových podmínek zájem?

V Česku opravdu není problém najít dost lidí na erotiku. Vydělávat peníze sexem s krásnými lidmi není pro mnohé zas tak špatná práce. Najít holku, která zapózuje nahá, je v Česku opravdu snadné. Mnohem horší je naprogramovat web.

A všem říkám, že je nesmysl to dělat jednorázově. Pro holky, které to dělají trvale, je to stabilní příjem, dá se tím uživit. Je skupina dívek, které by do toho šly, ale nechtějí, aby se to dozvěděli ostatní. Určitě je to taky o povahových rysech. Jsou různé způsoby, jak holky získat. Hodně frčí třeba skupiny na Facebooku. Produkce zveřejní nabídku, kdy a kde se točí a někdo se přihlásí.

Vám nevadí se živit v pornobyznysu? Nemá příliš dobrou pověst, bývá spojován například s degradací žen...

Pokud si přečtete odbornou literaturu o pornografii, zjistíte, že ve starověkém Řecku a Římě bylo zobrazování sexuality otázkou umění a symbol elitářství. Negativní punc erotickému umění vdechla až katolická církev. Proto je stále vnímána sexualita negativně, což si myslím, že je nesmysl, protože právě sexualita je cesta ke zrození.

Nedívejme se na sexualitu negativně. Nejhorší psychické frustrace vznikají skrz sexuální problémy. Proto je třeba vypíchnout, že podle nedávné studie se díky legalizaci pornografie v Česku snížil počet sexuálně motivovaných trestných činů. Podle mě je to zábava jako každá jiná. Když budeme točit kvalitně, lidé se za to nebudou stydět. Mělo by to mít úroveň.

Ale zábava to může být jen pro někoho, pornografie spíš cílí na muže...

Sledovanost pornografie je podle mě 75 ku 25 ve prospěch mužů. Hlavní problém, proč se na ni nedívají ženy, je to, že tam není duševní propojení, je to hodně hrubé. Myslím, že každá žena se ráda dívá na erotiku. Jsou i pokusy o feministickou pornografii. Pravdou je, že výsledek je většinou pro muže. Můj názor je, že kdyby porno bylo kvalitnější, dívaly by se více i ženy.

Naopak ale to přehnané a hrubé chování v pornografii se může promítnout do běžného života.

Na pornografii jsou dvě negativní věci. První je možná závislost, ta opravdu existuje. Jako závislost na počítačových hrách. Druhá věc je, že trendy z pornografie se projevují do běžného života, mládež se učí, co vidí v pornu, je to jako jejich sexuální výchova. Proto si myslím, že je třeba zvýšit kulturu pornografie.

