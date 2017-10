Stropnický: O vládě začněme jednat v současné koalici. Ambice na Hrad nemám

Ve Sněmovně je devět stran, více než dosud. Získali jste jeden a půl milionu hlasů a skoro třicet procent. Jak ale sestavíte většinovou vládu?

To samozřejmě nemusí být jednoduché. Různá prohlášení těch, kteří zůstali za námi, a podstatným rozdílem za námi, byla silná v závěru kampaně, nevím do jaké míry to byla předvolební rétorika, do jaké míry to bylo myšleno vážně.

Nevím, do jaké míry to byla zásadní výhrada, tím myslím zejména výhrada k panu Babišovi jakožto premiérovi. Na druhou stranu já nemám dost fantazie, abych si představil s tím rozdílem mezi prvním a druhým, že je myslitelné, aby pan Babiš tím premiérem nebyl. S velkou pravděpodobností dostane ten první pokus od pana prezidenta, pokud pan prezident bude konat tak, jak avizoval.

Za kým byste doporučil panu Babišovi, aby šel ze stran jako za prvním?

Nejprve je třeba jednat s každým, ale ta jednání budou vedena stran ustavující schůze Poslanecké sněmovny. Ta musí být do třiceti dnů, je třeba zvolit předsedu, místopředsedy, i to už bude oříšek, protože není vyloučeno, že všechny strany si budou nárokovat místopředsedu.

Představte si, že by tam bylo osm místopředsedů Sněmovny, to se mi zdá takové kocourkovské řešení. Tím naznačuji, že to celé může dlouho trvat. Může se stát, že ta ustavující schůze bude setsakra dlouhá. A dokud se tohle nestane... Samozřejmě během toho budou probíhat jednání o možné koalici, ale chtěl jsem to rozdělit.

Ohledně Sněmovny je třeba jednat se všemi. Nemůžeme říkat, že ty strany neexistují, dostaly hlasy od lidí, ale stran koalice je to jiná hra. Tam bychom měli jednat s těmi, kde lze očekávat jak nějaký programový průnik, nějakou vzájemnou shodu.

Dvoubarevnou koalici můžete sestavit pouze ODS, s mírnou většinou, ovšem ta předem deklarovala, že s ANO a s Andrejem Babišem do vlády nepůjde, navíc má i kategorickou podmínku pro účast ve vládě zrušení EET, to asi nevypadá moc reálně. Pak máte šanci zkusit obnovit koalici s ČSSD a lidovci. Sociální demokraté ale zatím také chtějí jít do opozice.

Už to řekl pan Faltýnek, možná i pan Babiš, že s ČSSD a lidovci by to pro nás byl logický začátek jednání, protože do toho nešťastného jara, do naprosto zbytečného konfliktu ve vládě a vystrčení pana Babiše z vlády, ta vláda nějakou práci myslím udělala. I ta naše procenta, která jsme získali, to odrážejí, že ta vláda něco udělala a hnutí ANO v ní. Také jsem zaslechl tu větu pana ministra Chovance, může to být i první reakce nějakého zklamání, uvědomme si, že přece jen pro sociální demokracii to je Waterloo, to se jinak nedá nazvat ten výsledek.

Už při průběžném sčítání hlasů jste říkal, že jakákoli spolupráce s hnutím SPD a s komunisty nepřipadá v úvahu. Ani formou tolerance jednobarevné menšinové vlády ANO?

Já bych s tím měl docela problém. Můžeme se dostat do situace, že by to bylo jediné řešení, pak je samozřejmě to dilema obrovské, ale já dost obtížně mohu spolupracovat s KSČM, která volá v podstatě po vystoupení z NATO, a s SPD, která stejně hlasitě volá po vystoupení z Evropské unie. Oba tyto názory mi připadají jako naprostý hazard s budoucností České republiky.

Když jednání ukáží, že jediná schůdná cesta k nalezení většiny, aby vznikla nějaká vláda za účasti ANO, bude ta, že Andrej Babiš obětuje svoji ambici být předsedou vlády, mělo by ANO zkusit jít do této varianty, byť je to pro vás, jak jste řekl obtížně představitelné, když jste první s takovým náskokem?

Mně přijde naprosto logické, že by Andrej Babiš měl být premiérem, dostal také nejvíc preferenčních hlasů, nějakých padesát tisíc, což je jasný vzkaz od voličů, to není žádné vykonstruované číslo. Myslím, že uděláme všechno pro to, aby tomu tak bylo, protože kdybych i přistoupil na tu myšlenku, tak kdokoli by tam seděl, tak bude vždy pod kobercovými nálety opozičních stran, které ho budou dehonestovat a budou ho označovat za nějakou figurku, a Andreje Babiše za hráče v pozadí, budou tady šermovat polským vzorem, a to není situace, kdy vláda může efektivně fungovat.

A ta republika potřebuje vládu, která efektivně funguje, na tom se určitě shodneme, z mnoha důvodů. Ten první, který mě napadá. Evropská unie je před obdobím změn a je to dobře. Je strašně důležité, aby Česká republika u toho byla, měla své návrhy, své spojence, mohla spoluvytvářet Evropu a neocitla se někde na chvostu.

Vy sám sebe vidíte v takové vládě na stejném postu, na jakém jste teď, na ministerstvu zahraničí, nebo v nějaké funkci ve vedení Sněmovny, nebo se vidíte jako kandidát za hnutí ANO na pozici prezidenta?

O sobě takto neuvažuji. V životě jsem dělal tři, možná čtyři různá povolání, a vždycky se to stalo bez plánu. Život se mnou tak nějak smýknul a takhle jsem dostal i ty nejlepší role, které jsem hrál. To nebylo tak, že jsem měl vysněného Cyrana a nějak to ovlivňoval, aby to vyšlo. Najednou bum bác, přišel nějaký režisér a řekl, co kdybys hrál, a tak se to povedlo. Když se podíváte na můj životopis, tak plánovat více než pár hodin dopředu je hazard.

Přece jen prezidentská volba je v lednu. To už není tak úplně vzdálená doba. Máte dostatečně silný poslanecký klub, abyste mohl být nominován, kdybyste ten zájem projevil, máte i funkci ve vedení ANO. Máte tu ambici říci si o to ve vedení ANO?

Nemám ambici říci si o to ve vedení ANO.