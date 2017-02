Uhde: Politici do volby šéfa ČT zasahují, naznačili mi, koho chce Nagyová

Dramatik Milan Uhde vedl Radu České televize tři roky. Právě za jeho působení byl zvolen nynější ředitel ČT Petr Dvořák. Teď, po šesti letech, se schyluje k další volbě televizního šéfa s dohledem nad zpravodajstvím a vlivem na sedmimiliardový rozpočet. Milan Uhde v rozhovoru vzpomíná, jak často nezávislým radním „volali politici“ a jaký vliv měli na chod veřejnoprávní televize.

Setkal jste se s tím, že by politici zasahovali do fungování rady?

Vím, že se jejich vliv projevoval. Například se volil místopředseda rady a rozhodovalo se mezi dvěma kandidáty, oba do rady původně navrhla ČSSD. Jednomu z nich jsem slíbil svůj hlas. Jenže druhý pocházel z Ostravy, a tak podle mého odhadu našel podporu u Ostravana Lubomíra Zaorálka a byl zvolen. Byl výborný a žádné neštěstí se nestalo. Ale neúspěšný kandidát mi prozradil, že si byl postěžovat předsedovi ČSSD Sobotkovi a uvedl, že byl favorizován předsedou rady. Pan Sobotka mu prý odpověděl: „Myslel jsem, že tvým předsedou jsem já.“ Oba jsme pochopili, že volbu ovlivnil.

Radní mají být ze zákona nezávislí. To je tak důležité, kdo z nich bude místopředsedou, že se do této volby vyplatilo zasáhnout?

Tehdy o nic nešlo. Místopředseda má o tři tisíce korun měsíčně víc peněz než řadový radní. I takovými podružnostmi se ale vedoucí politik zabýval. Nemohu to dokázat, ale představuju si, že zasahovali i ­jiní a jindy, a to především za předpokladu, že se zásah neprozradí.

Vás osobně se jako předsedu někdo snažil ovlivnit?

Politické strany samozřejmě zasahují. Klub ODS, který mě kdysi prosadil, se mnou však ještě jako s poslancem měl tu zkušenost, že jsem si moc říct nedal. A dokonce jsem se netajil tím, že mi sice jako radnímu mohou volat a nabádat mě třeba k tomu, koho bych měl volit za generálního ředitele, ale dvě minuty po skončení našeho hovoru volám některého z novinářů s tím, že se mě politici snaží ovlivnit.

Takže se vám to nikdy nestalo?

Stalo se jedinkrát, že přede mnou člen klubu, který měl tehdy na starosti média, prohodil, koho by rád ve funkci generálního ředitele viděl premiér Petr Nečas. Ale když jsem se té představě oprávněně hlasitě vysmál, dodal ten mediální odborník, že ví, že je to nesmysl. Šlo prý spíš o kandidátku paní Nagyové (ředitelky Nečasova kabinetu, jeho dnešní manželky – pozn. red.) a zmínil se o ní nikoli vážně.