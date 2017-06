Za krizí stojí zákulisní hry mocných států, míní Čech žijící v Kataru

Diplomatická reakce skupiny převážně arabských států proti Kataru za jeho údajnou podporu teroristických skupin byla celkem nečekaná a tvrdá. Překvapilo vás to?

Ano a ne. Že nějaké to pošťuchování bude, to bylo znát už nějakých 14 dní. Arabská duše je emotivnější než evropská a stejně je to s politikou. Jeden den je to „bratře, bratře, jsi světlo mých očí“, druhý den „ty mi nesmíš do baráku“. Takže na náhlé zvraty jsme zvyklí. Nicméně ta intenzita nás tentokrát zarazila. Zavírání hranic a vyhánění občanů, to je moc.

Jak vypadá situace v ulicích? V médiích jsme viděli, že obyvatelé vzali útokem obchody a zásobují se, protože je země závislá na importu potravin ze zahraničí.

První den lidi opravdu vykoupili všechny supermarkety. Je to tady poušť, nic tu neroste. Devadesát procent jídla se dováží. Pak ale vláda řekla, ať se lidi nebojí, že jídlo stoprocentně bude - třeba z Turecka. Lidi ale mají i jiné obavy, hlavně cizinci. Jak se dostat domů? Zažil jsem Brita, který mi říkal, že poslal domů všechny úspory. V Kataru prý nechal jen 10 000 dolarů „na úplatky, kdyby bylo potřeba dostat se do letadla“. To mi přijde přehnané. Navíc kdyby to došlo tak daleko, tak by 10 000 dolarů na místo v letadle určitě nestačilo...

Skupina zemí Katar obviňuje z financování teroristů. Nově se objevila informace, že Katar zaplatil vysoké výkupné syrským teroristům s vazbami na al-Káidu a Íránu (psali jsme zde). Probírají toto tamní média?

Ano, píše se tu o tom. Katar opravdu musel vykoupit skupinu sokolníků, která byla zadržovaná v Iráku. Bylo tam i několik členů vládnoucí rodiny. Je jasné, že svoje občany vykoupíte, to dělala i Česká republika v Libanonu, Pákistánu. Za tohle se nikdo na Katar zlobit nemůže.

Martin Jaroš Dlouhodobě žije s rodinou v Kataru

Je expertem v oblasti mobilních služeb, pracuje pro velkého katarského operátora Ooredoo

V Čechách vytvořil reklamy pro Vodafone (s falešnými soby) či T-Mobile (s Chuckem Norrisem)

Katar se brání, že čelí lživé kampani. Jak to vnímáte Vy?

Řeknu to otevřeně - stojím za Katarem. Věřte mi, Saúdská Arábie je ta poslední země, která může někoho obviňovat z podpory terorismu. Poslední země na světě. Jsou to nesmysly.

Co je podle vás opravdovou příčinou problémů? Jaké byly vztahy Kataru a jeho sousedů před krizí?

Opravdovou příčinou je ješitnost některých velkých zemí v regionu a jejich zákulisní hry. Velkým klukům se prostě nelíbilo, že malý Katar nedrží basu a nedělá to, co mu oni poručí. Katar má například rozumnější vztahy s Íránem. Musí, protože spolu sdílí kus moře a musí nějak vyvážet plyn. To se ale Saúdské Arábii nelíbí, protože ta Írán nesnáší. No a teď Arábie a další velcí arabští kluci chtějí malému Kataru ukázat, kde je jeho místo.

Někteří analytici upozorňují, že krize může být „daní za úspěch“ malého Kataru, který se sžil s rolí velkého regionálního hráče. Souhlasíte?

Ano. Zachytil jsem kdysi vyjádření jistého saúdského politika, který řekl „přece mi zahraniční politiku nebude diktovat země, která má počet obyvatel asi jako středně velký hotel“. To samozřejmě všechny Katařany urazilo, ale vztah obou zemí to vystihuje přesně. Katar má sebevědomí, protože má hodně plynu a hodně peněz a je velmi chytře řízen. Ale to sebevědomí začalo být tady v kraji nevítané.

Pohybujete se na akcích, kde jste měl možnost poznat i členy místní královské rodiny. Jak podle vás budou krizi řešit? Zvolí eskalaci, nebo pokorné ústupky?

Vládnoucí rodina se tu těší naprosté, ale naprosté úctě - v ČR by taková loajalita byla nepředstavitelná. Všichni věří, že emír řešení najde. Pomůže zřejmě i kuvajtský emír, dobrý zprostředkovatel a přítel. Na nějaké viditelné ústupky moc nevěřím.

Katarské megafirmy, jako je třeba Qatar Airways, se mohou kvůli blokádě dostat do existenčních problémů. Vy pracujete pro místního velkého mobilního operátora, řešíte krizi i na firemní úrovni?

Zatím nám to paradoxně pomohlo, protože lidé víc volají a používají internet. Celkově věřím, že se situace brzy vyřeší stejně překvapivě, jako začala. A katarská ekonomika se z toho otřepe jako nic. Naopak to tady lidi naučí větší soběstačnosti. Paradoxně z toho Katar může vyjít mentálně silnější.