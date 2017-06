Rošáda je dvojsečná, ale ČSSD už ztrácela i jádro voličů, říká analytik

Jaký je profil jádra voličů ČSSD? Lze z toho usuzovat, jak budou vnímat nahrazení Bohuslava Sobotky Lubomírem Zaorálkem a Milanem Chovancem?

To jádro představují poměrně silně levicově orientovaní lidé ze středně velkých měst a dílem z venkova, spíše střední, starší a nejstarší generace. Myslím, že pro tvrdé jádro bude pozitivním signálem, že ČSSD nějaký krok pro zastavení propadu preferencí podnikla. Na druhé straně pro ně bude nepříjemné, že momentálně není jedna tvář, která by stranu reprezentovala. Jsou to lidé, kteří se politikou hloubkově nezabývají a chtějí mít to sdělení od politiků co nejjednodušší. V tomto smyslu je to dvojsečná zbraň.

Jan Herzmann Vystudoval statistiku na VŠE a a matematickou ekonomii na MFF UK. Léta zpracovával volební výzkumy, v letech 1992-2013 stál v čele agentury Factum. Od roku 2013 pracuje naplno v oblasti poradenství v oblastech veřejného mínění, komunikace a marketingu v rodinné firmě Herzmann.

A co onen „obal“ elektorátu sociálních demokratů?

To jsou váhaví či potenciální voliči ČSSD, pro které podle mě ten signál - konec předsedy Sobotky - není úplně šťastný. Strana tím dává najevo, že nemá jednu osobu, která by za ni mohla mluvit, nemá silného lídra, který by, pateticky řečeno, převzal pochodeň a vyrazil do cíle. To může „měkké“ či příležitostné voliče ČSSD odradit.

Proč přesně?

Obecně platí, že v Evropě je poměrně velká poptávka po silných lídrech. U nás to určitě vidíme v podobě hnutí ANO, v zahraničí zase na případu Francie a zvoleného prezidenta Macrona (o úspěchu Macronovy strany v parlamentních volbách čtěte zde), vidíme to v Německu, takže ten pomyslný hlad po silných lídrech je takový evropský trend. Trochu jiný proces nastal v Británii, kde zase bylo volání po jasné levicové politice, což pomohlo labouristům.

Když mluvíte o silných lídrech, může onou ráznou osobností být nyní nastupující šéf strany a ministr vnitra Milan Chovanec? Může on ukázat voličům ČSSD - tady jsem, já jsem lídr?

Ono není úplně jasné, jaká má být jeho úloha v kampani. On by měl být, jak já čtu ta sdělení od ČSSD, vnitrostranickým organizátorem. Jistě je dobrý organizátor, ale není hlavní tváří kampaně a jeho politická orientace není pro tvrdé jádro voličů sociální demokracie tak úplně čitelná. Je zřejmé, že brání některá práva v bezpečnostní oblasti, chápe se uprchlických témat a tak dále, ale postoj ke klasickým tématům ČSSD - sociální otázky a podobně - u něj úplně zřetelný není.

ČSSD směřuje k tomu, že Milan Chovanec skutečně nebude hlavní tváří kampaně, do této role nyní zřejmě bude stylizovat Lubomíra Zaorálka. Ten je známý jako rétor, který dokáže mluvit k lidem možná lépe než Bohuslav Sobotka. Zvládne to ČSSD využít?

Myslím, že ano - ovšem je otázkou, jak velký dopad to bude mít a kolik hlasů jí to proti současnému stavu může přinést.

Ten současný stav tedy vnímáte jak? Ztrácela ČSSD voliče spíše z obalu, nebo i ze svého tradičního jádra?

Faktem je, že v poslední době ztrácela i v tvrdém jádru, které po střetu s Andrejem Babišem kleslo podle agentury Median na historicky nejnižší úroveň osmi procent. To oslabování jádra voličů ČSSD znamenalo, že by se mohla propadnout i pod desetiprocentní hranici - ale já bych onen průzkum, hodně citovaný, který jí dal deset procent (psali jsme o něm zde), nepřeceňoval, jiné výzkumy jí dávají vyšší procento. Střízlivě to vypadá, že by mohla být nyní kolem čtrnácti procent.