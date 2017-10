Lidé z Vraného nad Vltavou se bojí sousedových psů. Napadají děti, tvrdí

Lidem v jedné osad, která je součástí Vraného nad Vltavou, došla trpělivost po čtvrtečním incidentu.

„Odpoledne jsem venčila malého pejska, vyšla jsem ven a po chvíli zpoza rohu vyběhla fenka rotvajlera. Znám ji, je zlá, už mi pokousala dva pejsky. Teď už měla pejska v hubě, tak jsem ji začala kopat, škrtila jsem ji vodítkem. Ona jej pustila, ale během pár vteřin vyběhl druhý pes, který toho mého pejska čapnul a roztrhal,“ popisovala pro iDNES.cz místní obyvatelka Milada Králová.

„Měli jsme ji třináct let, byl to člen rodiny. Je to strašné. Určitě podáme trestní oznámení, aby se to už nikdy nestalo,“ doplnila ji se slzami v očích majitelka mrtvého psa.

„Ti dva psi vyběhli od sousedů a bez jakéhokoliv náznaku, že by je někdo dráždil, zakousl ten jeden malého pejska. Bylo to hrozné. Mohlo to být dítě. A člověk je bezmocný. Nemáte šanci proti takovému psovi cokoliv dělat,“ poznamenala svědkyně Jitka Mertová.

Lidé kvůli tomu sepsali petici.

„V posledních čtyřech letech jsme tady neustále ohrožováni dvěma rotvajlery, kteří utíkají a nejsou zajištění. Máme zaevidováno nejméně devět případů, kdy napadli děti, jiné psy, pokousali i dospělého. Jenže trestní oznámení se nám vracejí zpět, policie to obvykle předá k řešení úřadu a tím to skončí. Sepsali jsme petici, protože chceme mít právní podklady, že jsme na to upozorňovali. Správní úřady budeme hnát k zodpovědnosti, ale to už bude někdo další pokousaný,“ obává se Petr Brož, další z místních.

Reakce majitelů? „Proč lidi ty psy nenechají být? Proč je pořád dráždí, hážou nám sem kosti a podobně? Bezdůvodně na nikoho neútočí. Stalo se, že ublížili, ale nejsou to takoví zabijáci, jak lidi vyprávějí. Z velké části si to lidi způsobují sami,“ uvedl majitel agresivních psů.

Místní lidé mu nabízejí, že psům zaplatí převýchovu. „Máme velký strach, jsme bezmocní,“ přiznal Brož.

Majitel psů ale o pomoc zájem nemá. „Plánuju s tím dělat to, že budeme pořádně zavírat vrata. Kdyby je moje paní pořádně zacvakla, psi by neutekli.“