Ropákem je ministr Ťok, zablokoval mimo jiné ochranu lokality u Přelouče

Cenu Zelená perla 2016 za antiekologický výrok získal poslanec Roman Váňa (ČSSD). Na úmysl vedení Prahy, aby se na Malostranském náměstí zrušilo parkoviště pro automobily, reagoval slovy: „S auty je to náměstí hezčí, smysluplnější, živější, prázdné bez aut mi to přijde podle návrhů, co jsem viděl, ošklivější, nelidské.“

Ministr Ťok letošního Ropáka roku kromě lokality u Přelouče dostal i za hlavní podíl na rozhodnutí české vlády o zařazení kaňonovitého údolí Labe v CHKO České středohoří do evropské soustavy chráněných území Natura 2000 bez cenných bahnitých a štěrkových náplavů. Podle ekologů má odpovědnost také za povolení ročního zkušebního provozu na dálnici D8 Lovosice - Řehlovice v CHKO České středohoří a také za předložení návrhu na jednání vlády neprovádět nové hodnocení vlivů u několika účelově vybraných dopravních staveb.

Antiekologickou cenu Ropák roku 2015 dostal loni stejně jako o rok před tím tehdejší ministr průmyslu Jan Mládek (ČSSD). Ropákem se stal kvůli tomu, že se mu podařilo prosadit prolomení územních limitů těžby hnědého uhlí v lomu Bílina. Cenu Zelená perla 2015 za antiekologický výrok získal prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý za komentář ke studii o jaderné elektrárně Dukovany.