Stát sčítal Romy i podle jejich rysů. Neetické, tvrdí kritici

9:54 , aktualizováno 9:54

V Česku žije 245 800 Romů, nejvíce v Ústeckém kraji, každý druhý bydlí v ghettu. MF DNES získala nejčerstvější čísla z Úřadu vlády, který nechal začátkem roku příslušníky této menšiny sečíst. Žádal obce, aby zjistily nejen to, kolik lidí se samo považuje za Romy, ale také to, kolik dalších tak vypadá. Podle kritiků je to neetická metoda.