Pro seniory chci implantáty se slevou, plánuje budoucí šéf zubařů

„Zubní protéza pořádně nedrží asi čtvrtině až pětině lidí, kteří ji mají. Stárnutím jim ustupuje kost, protéza nesedí, a tak ji nepoužívají. Tito lidé se nenajedí a zemřou v průměru o více než dva roky dříve,“ uvedl Šmucler pro MF DNES.

Jeho nápad se líbí i geriatrům. „Rozhodně bychom takový plán podpořili. Senioři mají častokrát kvůli nedržící protéze velké problémy s jídlem, což celkově zhoršuje jejich zdravotní stav,“ říká za Českou geriatrickou společnost docentka Iva Holmerová.

Podle Šmuclera by to implantáty mohly řešit. „Na dva implantáty v dolní čelisti se nacvakne zubní náhrada, která díky tomu pacientovi drží mnohem lépe, a on může jíst veškerou stravu,“ dodává.

Jeho myšlenku podporuje i odcházející šéf stomatologické komory Pavel Chrz. „Variantu ošetření seniorů implantáty si dovedu představit a senioři by to jistě ocenili. Je však velmi nepravděpodobné, že by takovou péči hradily zdravotní pojišťovny,“ uvedl stávající prezident komory.

Má pravdu. „Zdravotní pojišťovny zatím o úhradě implantátů pro seniory z prostředků zdravotního pojištění neuvažují,“ říká ředitel Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada, podle kterého by taková změna vyžadovala změnu zákona.

Osloveným poslancům se však nápad nezamlouvá. „Rozhodně bych nepodpořil, aby pojišťovny proplácely zubní implantáty kvůli tomu, že pacientovi nesedí protéza,“ říká Jiří Štětina (ÚSVIT). Skeptický je i lidovecký poslanec Vít Kaňkovský: „Na druhou stranu, pokud by stomatologická komora komplexně vysvětlila praktické řešení a financování tohoto opatření, pak bych uvažoval o podpoře návrhu.“

Šmucler připouští, že podpora pro takovou změnu se bude hledat těžko. „Bojujeme, abychom příští léto vůbec po zákazu amalgámu mohli zhotovovat dětem a těhotným výplně,“ říká nastupující šéf komory.