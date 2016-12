Rocky Balboa dostal 18 měsíců, rušil při mši a vyhrožoval faráři

Malý muž s páskou přes oko se původně jmenoval Robert Rakaš. S myšlenkou začít nový lepší život se recidivista nechal přejmenovat na Rockyho Balbou. Nové jméno však nepomohlo, brzy se vrátil k porušování zákona (více zde).

Naposledy byl odsouzen v roce 2013 na dva roky za mříže za napadení jiného bezdomovce. Bezdomovcem byl podle svých slov dobrovolně. U soudu vysvětloval, že by měl kam jít. „Můžu být u sestry na Slovensku, u bráchy, měl bych kde bydlet, mně se ale líbí v Praze,“ tvrdil.

„Beru částečný důchod 5 400 korun. Dá se s tím žít, když víte, kam máte jít. Oni si lidi dneska moc stěžujou, ale když se chce, tak to jde,“ vysvětloval u Obvodního soudu pro Prahu 1. „Přivydělávat“ si Rocky Balboa chodil k Pražskému jezulátku - příchozí prosil o peníze.

„Žebral na místě, seděl často polonahý, ale nikoho neobtěžoval,“ uvedl na policii převor přilehlého kláštera bosých karmelitánů Petr Glogar. Podle jiných výpovědí Balboa přicházejícím lidem zastupoval cestu, žádal o peníze, a pokud je nedostal, zahrnoval dotyčné, obvykle cizince, nadávkami.

Vše se změnilo v létě, v době, kdy je kostel nejnavštěvovanější, přichází do něj stovky tisíc lidí. Rocky Balboa začal rušit bohoslužby a dělal výtržnosti i před kostelem. Podle duchovních stával vzadu a hlasitě zpíval nebo řval, jindy vběhl do kostela a křičel, že ho zapálí. Převor Glogar vzpomínal, že například přišel v bílem prostěradle a s modrými vousy a křičel. „Občas si lehával na podlahu kostela, až pětkrát či šestkrát denně,“ řekl Glogar s tím, že nikdy nikoho fyzicky nenapadl a obvykle se nechal vyvést.

Převor však popsal i případ, kdy se ho on sám bál. To když mu v ženské paruce křičel asi z deseti centimetrů do obličeje. „Hrozil, že mě podřeže, vykuchá a než přijede policie, bude po všem. Vypadal, že mě ani nepoznává,“ uvedl. Obžalovaný se bránil, že se nic takového nestalo. „Já zbraň nenosím, já ji ani nepotřebuji, mně stačí ruce. Vykuchání nemám ani ve slovníku,“ tvrdil.

Přiznal jen rozdupané bonbony

Přiznal pouze první bod obžaloby, podle kterého vběhl do kostela, zařval během mše a odešel. Venku se pak dostal do sporu s jednou z věřících, která mu místo peněz nabídla bonbony. „Já jsem chtěl nějaký peníze na jídlo. Paní mi dala bonbony, tak jsem byl rozzlobenej,“ vysvětloval u soudu.

„Chtěl peníze, já jsem měla jen čokoládové bonbony, tak jsem řekla, že se rozdělím. Vzal si je a mrskl jimi na zem. Byly to kvalitní zabalené bonbony. Chtěla jsem je sebrat, ale on je začal rozdupávat,“ popsala žena incident na policii.

Balbovi se postavil podpřevor Petr Palo, který před tím sloužil mši. Krom toho si jeho jednání začal natáčet na mobilní telefon. Balboa se zaměřil na něj. Telefon duchovnímu vytrhl a hodil na zem.

„Chtěl na něj dupnout, ale strčil jsem do něj, takže do něj jen kopl až se rozpadl. Sebral jsem ho, podařilo se mi ho složit a zavolal jsem policii,“ uvedl Palo. To mu umožnil neznámý cizinec, který si stoupl mezi kněze a útočníka. Rocky Balboa tak karmelitánovi už jen vyhrožoval, že ho rozkope jako ten mobil.

„On mě začal točit a já jsem nevěděl proč. To mě štve, že jsem udělal chybu, že jsem se neudržel,“ kál se Rocky Balboa u soudu. Chtěl bych se omluvit, ale pan farář tu není. Lituji, je mi to trapný, nemohu to ale vrátit. Přál bych si, abyste mi dali šanci, byla to hloupost,“ vysvětloval soudkyni Heleně Králové.

Státní zástupce pro něj žádal dva roky vězení, obhájce podmínku. Soudkyně mu nakonec uložila 18 měsíců nepodmíněně. „Zákon je zákon a musíme ho dodržovat všichni. Vidím, že toho upřímně litujete, ale toho činu jste se dopustil,“ uvedla v odůvodnění.

Balboa se na místě vzdal práva na odvolání. Státní zástupce si ponechal lhůtu s tím, že se vyjádří do tří dnů.