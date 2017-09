Pelikán nepodá stížnost v případu Kramný. Obnovte řízení, radí obhájcům

„K podání stížnosti pro porušení zákona jsem v tomto případě neshledal důvody. Pokud mají obhájci Petra Kramného informace například o nových důkazech, nic jim nebrání v žádosti o obnovu řízení,“ řekl ministr Pelikán deníku Právo.

Vedle spolku Šalamoun apelovali na Pelikána také poslanci Jana Černochová z ODS, Helena Válková z klubu ANO a Daniel Korte z TOP 09. Na úterní tiskové konferenci prohlásili, že nezpochybňují vinu Kramného, chtějí ale poukázat na možné pochybení znalců (více čtěte zde).

Kramný byl odsouzen k 28 letům odnětí svobody za vraždu svých blízkých pomocí elektrického proudu. Rozsudek je pravomocný, vynesl ho Vrchní soud v Olomouci, obhájkyně Kramného Jana Rejžková však podala stížnost k Ústavnímu soudu.

Požádat o obnovu řízení, jak navrhl ministr, by podle ní teď nemělo smysl. „Z mé strany by nebylo moudré podávat návrh na obnovu řízení, protože návrh by stejně ležel a nikdo by se jím nezabýval, protože by neměl spis,“ uvedla s tím, že čeká na verdikt ústavních soudců.

Tragédie se odehrála v červenci 2013 na rodinné dovolené. Podle egyptských úřadů šestatřicetiletá žena a osmiletá dívka zemřely na následky dehydratace nebo otravy. Po převozu těl čeští znalci, jejichž verdikt teď poslanci a spolek Šalamoun zpochybňují, došli k závěru, že ženy zemřely po zásahu elektrickým proudem. „Dodneška nevíme, zda to pan Kramný spáchal,“ řekl John Bok ze spolku Šalamoun.

Nově zpracované posudky se přiklánějí k verzi, že k úmrtí žen došlo následkem otravy. Dokládají to studiem vzorku ze srdce Moniky Kramné, na kterém nebyly stopy po zásahu elektřinou.