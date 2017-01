Nošení zbraní v ústavě je absurdní, míní Pelikán. Dle ODS jde o švejkování

„Ten návrh je neuvěřitelně podivný. Vůbec nechápu, jak něco takového mohlo vzniknout a seriozně se projednávat,“ ohodnotil návrh ministra Milana Chovance (ČSSD) jeho koaliční kolega Robert Pelikán (ANO) (o návrhu jsme psali zde).

Šéf resortu spravedlnosti si prý připadal jako na Divokém západě. V realitě střední Evropy 21. století považuje nápad zakotvit do ústavy právo nosit zbraň za absurdní. Podobná stanoviska zaujali i odborníci, například ústavní právník Jan Kysela (více čtěte zde).

Takové opatření podle Pelikána patří do situace, kdy selhávají bezpečnostní mechanismy státu.

Na připomínku moderátora, že Chovancův návrh mimo jiné reaguje na připravovanou směrnici EU, která má zpřísnit podmínky pro držení například útočných pušek, Pelikán odvětil, že to je nejhorší důvod, proč zasahovat do ústavy.

„Ještě ke všemu to někdo nenapsal z hlubokého bytostného přesvědčení o tom, že to do té ústavy patří, ale že to nějací technokraté na ministerstvu vnitra vymysleli jako způsob, jak ošvejkovat směrnici, která se nám z nějakého důvodu nelíbí a nebyli jsme schopni si vyjednat tak, aby se nám líbila,“ prohlásil ministr spravedlnosti v České televizi.

„Nota bene ta směrnice ani ještě neexistuje a nikdo neví, v jaké formě se to schválí,“ připomněl k českému „švejkování“ bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) (více o směrnici zde). Podle něj je to výsledek licoměrné politiky ČSSD k Evropské unii. Blažek označil za zbytečné kvůli tomu „zaplevelit ústavu“ a dodal, že by ODS ve Sněmovně pro ústavní úpravu nehlasovala.

Blažek také držitele zbrojních průkazů, kteří by mohli mít pocit, že se tím rozšíří jejich kompetence, upozornil, že záleží na prováděcím zákonu, který zveřejněn nebyl. Diskutovaná ústavní úprava totiž spočívá v jednom obecném odstavci, který říká, že podmínky stanoví další zákony.

„To vůbec neznamená nějaké rozšíření práv držitelů střelných zbraní, protože prováděcí zákon je může spíš naopak omezit,“ varoval Blažek. Tomu napovídá i záměr vnitra, které chce garantovat větší znalosti střelců a chce jim například naordinovat pravidelné povinné střelby.