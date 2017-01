Dnešní Rusko je méně nebezpečné, tvrdí Robejšek. Zpochybnil sankce EU

Sankce vůči Rusku uvalily USA, Evropská unie i další země kvůli postupu režimu Vladimira Putina vůči Ukrajině a kvůli anexi Krymu. Sankce podle Robejška mají smysl, když „s vysokou pravděpodobností vedou ke změně chování směrem, který je z našeho hlediska žádoucí“.

„Rusko je strukturálně samozřejmě na hony vzdáleno západním demokraciím, ale je jim blíže než komunistický Sovětský svaz,“ napsal Robejšek.

„Rusko je dnes mnohem více vystaveno tlakům mezinárodních trhů, než tomu bylo v případě SSSR. To je také důvod jeho mocensko-politicky fakticky slabší pozice, než ve které byl SSSR. Tam ideologický rozpor se Západem posvěcoval (tj. ve sféře pravděpodobného chování posiloval) i rozpoutání světové války. V tomto smyslu je dnešní Rusko méně nebezpečné,“ tvrdí politolog Realistů, jenž v listopadu představil novou stranu, jejíž ambicí je stát se po letošních parlamentních volbách hlavní pravicovou silou (více o představení strany zde).

Miliony od Dospivy a úvaha o obnovení vojenské služby

Realisté už se zaregistrovali u ministerstva vnitra a na transparentní účet u Raiffeisenbank jim minulý týden doputoval sponzorský dar ve výši tří milionů korun od spolumajitele investiční skupiny Penta Marka Dospivy.

K Realistům se ze známých tváří přihlásili zatím třeba ekonom Pavel Kohout, který dříve spolupracoval s exministrem Vítem Bártou a jeho Věcmi veřejnými a pak s Tomio Okamurou a hnutím Úsvit, agrární analytik Petr Havel či prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek.

Ten před Vánocemi vzbudil pozornost svou úvahou, že obnovení základní vojenské služby v podobě několikaměsíčního intenzivního výcviku bude součástí volebního programu Realistů a jedním ze základních požadavků pro případné povolební vyjednávání.

Robejšek také natočil a na YouTube a stránkách nové strany zveřejnil své poselství voličům k roku 2017. „Letos budou volby a já věřím, že odstartují změny, které musí nastat. Celý svět se začal proměňovat už loni a byly to z mého hlediska povzbudivé zprávy,“ řekl. „Lidé v mnoha demokraciích se vzpamatovali a začali říkat, co opravdu chtějí, i když jim média a politický establishment nadávali do ubožáků, rozbíječů a nevzdělanců,“ uvedl zakladatel Realistů. Definoval i ty, které chce oslovit. „Mluvím k těm, kteří chápou brexit jako příležitost změnit Evropu k lepšímu, obracím se na ty, které vítězství Donalda Trumpa neděsí, ale naplňuje nadějí,“ řekl Robejšek.