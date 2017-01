Žalobce nabízí úvahy, ne důkazy, namítají obhájci v kauze Oleo Chemical

„Se závěry pana státního zástupce souhlasit nemohu. Myslím si, že neodpovídají stavu skutkového děje, a právně vidím řadu věcí, se kterými se nemohu ztotožnit,“ zahájil řeč obhájce Kamila Jirounka Eduard Bruna.

Žalobce navrhl Rittigovi pět let Státní zástupce Adam Borgula tvrdí, že vedení Oleo Chemical podepsalo účelové smlouvy se společností Cokeville Assets Petra Kmetě. Účastníci dopředu věděli že nebude plněno a peníze za údajné služby budou využívány jako provize, například pro Ivo Rittiga. V závěrečné řeči žádal pro většinu obžalovaných pět let vězení a peněžitý trest 1,6 milionu korun. Pro Jaroslava Kubisku, který se přiznal a podle Borguly pomohl případ rozkrýt, žádal upuštění od trestu. (více o návrhu zde)

Věnoval se výlučně právní situaci v kauze. Poukázal například na to, že klient je obžalován ze zpronevěry a zároveň z krácení daně. To není ze zákona možné a Bruna odkázal na judikaturu, která se tomu věnuje.

V závěrech státního zástupce mu chybí popis toho, jak se klient údajného krácení dopustil. V případě zpronevěry podotkl, že klient vložil do společnosti osmdesát milionů korun a není podle něj žádný hlupák, aby pak pochybnou cestou vyváděl dva miliony.

Připomněl také názor Ústavního soudu, že „se objevuje to, čemu říkají nežádoucí kriminalizace obchodně právních vztahů. Tady si myslím, že ta kriminalizace je. Stát si tu osobuje právo, kam mohou soukromé společnosti peníze poslat a kam ne. Stát si ze sebe dělá četníka,“ uvedl. Jako příklad pro srovnání použil výprodeje obchodníků, kdy například televize prodávají s velkou slevou, někdy i pod cenou. „To by také měli být stíháni za krácení daně,“ ptal se.

Chybou státního zástupce podle Bruny je, že neuvedl, jak dospěl k výši trestu pro jeho klienta. Uvedl, že návrh na uložení peněžitého trestu měl obsahovat také informaci o finanční situaci Kamila Jirounka. Ten je podle Bruny bez peněz a nemůže tak zaplatit 1,6 milionu, čímž mu je skrytě navržen další trest vězení. Navíc mu žalobce navrhl souhrnný trest devět let. Když se k tomu připočte náhradní trest za peněžitou pokutu stanovený na 1,5 roku, pak je překročena horní hranice sazby deset let, popsal Bruna.

Kauza Oleo Chemical Z tunelování společnosti a krácení daně je obžalováno celkem deset lidí. Mezi obžalovanými je podnikatel Ivo Rittig, právníci David Michal a Karolína Babáková, z vedení Olea Chemical Michal Urbánek, Kamil Jirounek, Radomír Kučera, majitel společnosti Cokeville Assets Petr Kmeť, účetní Jana Šádková a jednatel firmy Peskim Petr Michal. O statut spolupracujícího obviněného usiluje Jaroslav Kubiska, který dříve spravoval mimo jiné Rittigovy účty.



Na závěr navrhl, aby byl klient osvobozen, protože „nelze říci, že byla prokázána vina“. Pokud by se tak nestalo, navrhl soudu, aby použil jinou právní kvalifikaci, a to porušení povinností při správě cizího majetku.

Také advokáti Michala Urbánka uvedli, že pro odsouzení jejich klienta nejsou důkazy. „Těch důkazů je v této věci žalostně málo,“ řekl Jaroslav Zeman. Mluvil mimo jiné o tom, že na rozdíl od státního zástupce nemá za prokázané, že se Urbánek dobře znal a stýkal s Ivo Rittigem. Připomněl například osm měsíců trvající odposlechy, z nichž nic takového nevyplynulo.

Jeho kolega Jan Camrda uvedl, že za vznikem kauzy je spor vlastníků o Oleo Chemical. Jiří Kreysa a Jindřich Vařeka ze společnosti Ravak půjčili v letech 2008 až 2011 Urbánkovi s Jirounkem 750 milionů korun. Stali se spolumajiteli společnosti a začal boj o její ovládnutí. „Trestní oznámení pro ně vypracoval bývalý významný policista ÚOOZ Hynek Vlas, známý Babiše z Agrofertu,“ uvedl Camrda.

Další motivací byla podle Camrdy snaha policistů najít za každou cenu něco na Ivo Rittiga. Využili k tomu oznámení Ravaku a zneužili obžalovaného Jaroslava Kubisku. Tomu podle obhájce dělá dobře, když je vidět v médiích. Zkušenosti ze života v podnikatelském prostředí nemá žádné, a tak z údajů. které měl, dělá chybné závěry.

Odmítl tvrzení obžaloby, že smlouvy mezi Oleo Chemical a Cokeville Assets dalšího obžalovaného Petra Kmetě byly pouze fiktivní a žádné poradenství se za vyplacené miliony nekonalo. Uvedl, že Kmeť měl co nabídnou. Vypočítával jeho zkušenosti. Uvedl mimo jiné, že aniž by se chtěl zastávat StB, tak „lidé , kteří dělali pro StB v rozvědce rozhodně nebyli nevzdělaní a bez pochyby dovedli sehnat informace.“

Daniel Volák, který hájí posledního z obžalovaných šéfů Oleo Chemical Radomíra Kučeru, začal řeč procesní námitkou. Připomněl, že už na počátku jednání 18. listopadu 2015 namítal nepříslušnost soudu. Podle něj měl na základě původní právní kvalifikace případ řešit okresní soud a to navíc v Liberci, kde Oleo Chemical sídlí.

Poté navrhl klienta zprostit obžaloby v plném rozsahu. „Nebylo prokázáno, že skutky spáchal obžalovaný. Za 33 dnů hlavního líčení se neobjevil ani jeden důkaz prokazující vinu mého klienta,“ uvedl Volák. Připomněl, že měl na starosti výrobu, nebyl spolumajitelem společnosti, a pokud podepisoval nějaké smlouvy, činil tak podle něj v dobré víře na základě informací od Urbánka a Jirounka.

Petra Kmetě u soudu hájí Katarína Kožiaková Oboňová. „Kolegové mluvili o tom, že v případě pochybností je třeba rozhodnout ve prospěch obžalovaných. Troufám si říci, že to není o pochybnostech. Ty důkazy, jak byly provedeny, přisvědčují tom, že ty skutky, jak je obžaloba popsal se nestaly a je třeba obžalované zprostit,“ uvedla.

Oponovala například tvrzení státního zástupce, že Oleo Chemical nepotřeboval další poradenství, když už jednoho poradce měla a to co jí Kmeť radil, je možné najít snadno na internetu. „Můj klient má také dva obhájce, a také si může řadu věcí, které mu radíme, vygooglit. To bych se také měla začít bát,“ ptala se.

„Klient od začátků tvrdí, že se cítí nevinen, že skutky popsané obžalobou nejen nespáchal, ale ani se nestaly,“ uvedl obhájce Davida Michala Jiří Komárek. Mluvil o účelových interpretacích provedených důkazů. Uvedl, že mu jedna z vět závěrečné řeči státního zástupce připomněla inkviziční řízení. I on odmítl, že by proti klientovi byly nějaké důkazy, a žádal jeho zproštění. Upozornil také, že jeho klient David Michal má připravenou rozsáhlou závěrečnou řeč.

Obhájce Ivo Rittiga Vlastimil Rampula na počátku uvedl, že státní zástupce „zatížil toto trestní řízení procesní vadou“. Trestní stíhání zahájil na základě jiného skutku, než jak je popsán v obžalobě. Nešlo podle něj jen o doplnění nebo drobnou úpravu, ale o „regulérní zahájení nového trestního stíhání,“ Soud pak podle něj pochybil, když takovou obžalobu přijal.

Ke konkrétním tvrzení obžaloby uvedl, že jeho klient neměl co do činění ani s činností Cokeville Assets, ani s Oleo Chemical a lidmi z jejího vedení. Pokud to obžaloba vyvozuje z dokumentu „odsouhlasený výpočet odměn poradce“, pak jeho klient i obžalovaný Urbánek odmítli, že by ho podepsali, a jejich údajné podpisy jsou falzum. Navíc není k dispozici originál dokumentu.

„I další listiny, na nichž žaloba činí vůči Ivo Rittigovi skutkové závěry, jsou kopiemi a není známo, kde jsou originály,“ řekl Rampula. Ani svědci, či obviněný Kubiska podle obhájce neřekli, že by se účastnili jednání Rittiga, které se týkalo Cokeville Assets. Jejich tvrzení o vlivu Ivo Rittiga na společnost je prý jen domněnkou. „V obžalobě není popsáno, jak a koho měl řídit,“ uvedl Rampula.

Rampula se vyjádřil i k mediální stránce případu. Od počátku podle něj směřovala média proti Ivo Rittigovi a vytvářela tlak na jeho odsouzení. Požádal proto senát, aby navrhl zproštění jeho klienta, protože skutek, pro který byl obžalován, se nestal.