Absurdita mojí obžaloby se plně potvrdila, prohlásil Rittig u soudu

„V úvodu bych chtěl říci, že byť jsem se líčení z velké části neúčastnil, pečlivě jsem četl, co se zde dělo. Stále bydlím v Monaku, nic se nezměnilo,“ zahájil Rittig svou výpověď. „Už 26. listopadu 2015 jsem říkal, že obžaloba je absurdní jako celá kauza, to se zcela prokázalo,“ pokračoval.

V závěrečné řeči kladl otázky, na které si vzápětí sám odpovídal. „Nemám a nic jsem neměl s Oleo Chemical. Znal jsem Urbánka a Jirounka? Ne. Setkal jsem se s nimi? Ne. Proběhl nějaký obchod, dostal jsem někdy peníze z Olea? Ne, ani korunu. Tak jak jsem mohl někoho řídit,“ ptal se Rittig

Kauza Oleo Chemical Z tunelování společnosti a krácení daně je obžalováno celkem deset lidí. Mezi obžalovanými je podnikatel Ivo Rittig, právníci David Michal a Karolína Babáková, z vedení Olea Chemical Michal Urbánek, Kamil Jirounek, Radomír Kučera, majitel společnosti Cokeville Assets Petr Kmeť, účetní Jana Šádková a jednatel firmy Peskim Petr Michal. O statut spolupracujícího obviněného usiluje Jaroslav Kubiska, který dříve spravoval mimo jiné Rittigovy účty.



Odmítl zároveň, že by měl něco společného se společností Cokeville Assets, což se podle něj u soudu prokázalo. Jediný dokument, v němž figuruje jeho jméno (takzvaný odsouhlasený výpočet, podle kterého se měly počítat odměny z Oleo Chemical vyplácené Cokeville Assets), je prý podvrh.

Rittig uvedl, že dokument poprvé viděl až ve spise a rozhodně ho nikdy nepodepsal. Upozornil podobně jako dříve obhájci, že není zřejmé, kde se vzal, a že se jedná pouze o kopii, kterou nemůže znalec nijak zkoumat.

Státní zástupce Adam Borgula poukazoval také na byt, který si Rittig koupil v Dubaji. „Jak mohu něco legalizovat, když jsem byt koupil za své peníze, transparentně, na své jméno? Kde státní zástupce vzal, že to bylo za peníze z Olea? Čím to prokazuje? Ničím. Je to další lež,“ dodal Rittig.

K Jaroslavu Kubiskovi, který usiluje o statut spolupracujícího obviněného, Rittig řekl, že měl jen málo informací a z toho udělal špatné závěry. Někdo ho podle něj zneužil. Toho si prý byla vědoma i policie, a tak se skrze něj snažila získat i jeho kolegyni, další obžalovanou Janu Šádkovou. „Šádková odmítla lhát, tak v tom Kubiska zůstal sám,“ konstatoval Rittig.

Rozzlobilo ho, že se Kubiska zaštiťoval i jménem Václava Havla. „Potkali jsme se s Havlem na nehostinných místech. Museli jsme si pomáhat. Není to nic k chlubení. Pár debat jsme spolu vedli. Prožili jsem spolu pár měsíců života,“ popisoval svůj vztah k Havlovi Rittig. Kvůli tomu, co Kubiska provedl Šádkové, by se podle něj Havel „musel v hrobě obracet.“