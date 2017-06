VIDEO: Tramvajáci v Nantes čelí vedru v sukních, kraťasy mají zakázané

Vlna veder, která zasáhla i Francii, přiměla řidiče tramvají a autobusů ve městě Nantes na západě země, aby přišli do práce co nejvíce nalehko. Místo kalhot se oblékli do sukní, protože šortky mají přísně zakázané, upozornil web deníku Le Parisien.