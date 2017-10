Životní prostředí nebude outsider, řekl Brabec k možnému slučování resortů

„Máme dva úzce propojené resorty a stát je závislý na tom, zda se budou mít rádi ministři zemědělství a životního prostředí. S panem Jurečkou jsme navázali dobrý pracovní vztah. Do té doby to nefungovalo. V žádném případě by to nemohlo skončit tak, že se z agendy životního prostředí stane outsider,“ zdůraznil Brabec na středeční tiskové konferenci s tím, že případné propojení resortů bude vyžadovat dlouhodobé projednávání. Okamžité spojování tedy podle něj nehrozí.

Podle Brabce se jeho resortu podařilo zachránit až 18 miliard korun z Operačního programu životní prostředí 2007 až 2013. Během dvou let se vyčerpalo celkem 70 miliard.

„OPŽP pro období 2014 až 2020 je výrazně seřezán a máme k dispozici zhruba 70 miliard do roku 2020. Už dnes jsme přitom vyhlásili 90 výzev za 61,2 miliardy korun,“ dodal. Z toho se k evropským penězům dostane 3 401 projektů, které už mají schválené financování ve výši více než 30 miliard.

Díky tomu se realizují projekty na výstavbu 1 262 kilometrů kanalizace. Nově se také až 370 tisíc lidí dostane k dalším zásobám pitné vody. Vystaví se také zařízení pro recyklaci, separaci a svoz odpadů s kapacitou v součtu 137 tisíc tun za rok.

Brabec se vyjádřil také k omezení práv občanů, ke kterému podle ekologických organizací došlo v případě novely stavebního zákona. „Paragraf 70 je změna, kterou jsme nechtěli. Bojovali jsme proti tomu poměrně intenzivně ve výborech Senátu i Sněmovny. Nepovažuju to za správné, byli jsme přehlasováni. Jsem připravený to změnit,“ uvedl. Podle něj není možné předvídat, zda bude po volbách pokračovat v čele ministerstva.

Ministr Brabec byl nedávno hostem pořadu Rozstřel: