Královna pláče a divokých gest. Děním v KLDR provází nezdolná hlasatelka

Soustředěný pohled, vytříbený přednes, divoká gestikulace i smutné pohledy do kamery. Třiasedmdesátiletá Severokorejka Ri Čchun-hi zvládá všechny tyto věci s profesionalitou sobě vlastní. Režim si ji kdysi dávno vybral jako hlavní mediální tvář své propagandy, píše CNN. Národ v průběhu let informovala o úspěšných jaderných testech, zlotřilém Západu i úmrtích Kim Ir-sena a Kim Čong-ila.

Narodila se v roce 1943 do chudé rodiny. Režim si ji vybral už jakou malou dívku. Chudoba je totiž v KLDR považována za znak politické nezkaženosti. Budoucnost Ri však neměla být ve vysoké politice. Už od mládí nad ostatní vyčnívala svými jazykovými a hereckými schopnostmi.

Po absolvování základního vzdělání začala studovat na univerzitě v Pchjongjangu. Zaměřila se na herectví. Na škole si ji vybrala státní televizní stanice KCTV. V roce 1971 se poprvé objevila ve vysílání. O tři roky později už byla moderátorkou hlavní zpravodajské relace. Obrazovku od té doby neopustila. V KLDR se jedná o neobvyklou výdrž. Mnozí moderátoři pod tlakem odstupují ještě jako nováčci. Někteří se stanou nepohodlnými pro režim.

Stálice severokorejského zpravodajství

Z Ri se postupem let stala hvězda. Na ulici ji každý pozná. Není divu. Zpravodajství z velkých událostí režim hrdě vysílá na velkoplošných obrazovkách na několika místech severokorejské metropole. Desetitisíce lidí v roce 2010 přihlížely, jak Ri se stoickým klidem referuje o napětí mezi KLDR a Jižní Koreou. O rok později rozplakala celou zem zprávou o smrti Kim Čong-ila.

Se slávou přišel vliv i bohatství. Ri je oblíbenou postavou u nejvyššího vedení země. Osobně se zná s politickými i armádními špičkami. I díky tomu si může užívat života v luxusu. Podle zákulisních informací vlastní moderní byt v Pchjongjangu. Ráda také navštěvuje ty nejluxusnější restaurace v zemi, uvádí BBC.

Za bohatou kariéru nasbírala mnoho zkušeností a triků, které ji na univerzitě nikdo neučil. Myslí si, že každý moderátor by měl mít svůj styl. Důležité také je, aby hlasatel zvolil správný tón hlasu, který odpovídá dané zprávě. „Když například čteme název Korejské lidově demokratické republiky, neměli bychom křičet, ale mluvit něžně,“ vysvětlila.

Konec hlasatelské hvězdy?

V rozhovoru pro čínskou CCTV z roku 2012 překvapila všechny své příznivce i severokorejský režim. V 69 letech se rozhodla ukončit kariéru. „Máme spoustu mladých a krásných moderátorek, které by se měly ukazovat divákům,“ sdělila. Dodala, že ze zpravodajství neodejde úplně, plánovala zaučovat mladé novinářské talenty.

Mimo obrazovku však příliš dlouho nevydržela. Několikrát se objevila v tradičním zpravodajském bloku a nenechala si ujít ani všechny významné události. Před kamerou oslavovala úspěšný test údajné vodíkové bomby v lednu 2012. V únoru letošního roku nešetřila chválou, když KLDR vyslala do vesmíru raketu se satelitem.

„Fascinující stopa satelitu na krásném modrém nebi na počátku února v den, který je národním svátkem Kim Ir-sena. To je dar, kterým vyjadřujeme největší možnou věrnost,“ sdělila Ri ve vysílání po odpálení rakety, která měla nést satelit. Západ to však považoval za zastírací manévr pro test zakázané technologie, díky níž by mohla Severní Korea ohrožovat například Spojené státy

Zatím posledním vystoupením Ri před kamerou bylo oznámení úspěšného jaderného testu v září letošního roku. Ri se však na obrazovky zcela jistě vrátí. Běžné zpravodajství nechává na mladších kolegyních, klíčové okamžiky, které se zapisují do dějin KLDR, však nemůže národu prezentovat nikdo jiný.