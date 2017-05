Dokumentu o neonacistovi si všimla policie, režisér Klusák byl u výslechu

Útržek ze vznikajícího filmu Svět podle Daliborka, jehož hlavním hrdinou je Dalibor K. z Prostějova velebící nacistické myšlenky, odvysílala Česká televize loni v prosinci v rámci reportáže o Radkovi Bangovi (více zde). Na romského muzikanta Bangu se tehdy valila na internetu sprška rasistických nadávek za to, že protestoval proti úspěchu skupiny Ortel v hudební estrádě Český slavík.

Režiséra snímku Víta Klusáka si kvůli záběrům z koncertu Ortelu ve Frýdku-Místku předvolali na začátku letošního roku policisté. Zajímalo je, kde a jak film vznikal, tlumočil Klusák. Ve čtvrtek odpoledne se na služebnu v Praze 7 dostavil znovu. „Dnes šlo o to, jestli jsem náhodou pány, kteří tam hajlovali, neinstruoval. Pořadatel koncertu totiž začal na Facebooku šířit informace, že přítomným za to někdo ze štábu nabízel tisíc korun,“ řekl Klusák iDNES.cz krátce po svém výslechu.

Nařčení, že scénka s hajlováním je sehraná, režisér odmítá. Neonacisté si jednoduše přestali po vydatném pití alkoholu dávat pozor na kameru, vysvětlil Klusák policistům, proč se lidé nechali u hajlování natočit. K výslechu kromě něj musel i Dalibor se svojí přítelkyní, kteří ve filmu vystupují.

Filmový portrét 37letého Dalibora, který pracuje jako lakýrník, vznikal po dobu dvou let. Na stránce Hithit.com, kde režisér shání finance na dokončení dokumentu, hlavního hrdinu popisuje jako téměř čtyřicátníka, který ale doposud neprožil plnohodnotný vztah se ženou a který bydlí stále se svojí matkou. Dalibor se podle něj profiloval jako radikální neonacista, jenž „nesnáší svoji práci, cikány, Židy, uprchlíky, homosexuály, Merkelovou, pavouky a zubaře. Nesnáší svůj život, ale neví, co změnit.“

Dalibor však podle něj má i jinou stránku. Poukazuje na jeho umělecké vlohy, Dalibor totiž točí amatérské horory, skládá písně a maluje. „Chtěl jsem taky zdůraznit, že to není idiot, který se rve v hospodách a na demonstracích se snaží si do někoho bouchnout, ale že je to takovej citlivej ztracenej kluk. Zároveň tím, jak agituje na Facebooku, je však nebezpečný,“ říká Klusák s tím, že činnost neonacistické scény se výrazně přesunula na internet, kde sdílí poplašné zprávy (takzvané hoaxy) a polopravdy.

Režisér je s Daliborem stále v kontaktu. Podle Klusáka se po natáčení hlavní aktér jeho filmu změnil. Ze stěn svého pokoje údajně strhal německé vlajky a promazal i svůj facebookový účet.

Záběr s hajlováním, který odvysílala televize: