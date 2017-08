Ústavní soud se zastal řemeslníka, který přišel při pohovoru o prsty

Případem se musí znovu zabývat Okresní soud v Českých Budějovicích, je nutné doplnit dokazování a zvážit, zda už byl řemeslník zaměstnancem, anebo uchazečem o zaměstnání, tedy zda na situaci dopadá pracovní, anebo občanské právo.

V úvahu připadá také možnost, že byl v takzvaném faktickém pracovním vztahu. Ať už bude odpověď na právní otázku jakákoliv, je podle ÚS nutné zohlednit, že řemeslník byl ve vztahu k firmě v pozici slabší strany.

„Nepostačí jenom říci, že nebyl v pracovním poměru, že neexistuje pracovní smlouva. Obecné soudy zanedbaly své povinnosti,“ řekla novinářům soudkyně zpravodajka Kateřina Šimáčková. „Nepřihlédly ani k právu EU, které vyžaduje ochranu uchazeče o zaměstnání v podobném standardu, jako je ochrana zaměstnance,“ doplnila soudkyně.

O volném místě svářeče-zámečníka se muž dozvěděl na českobudějovickém úřadu práce. Když do firmy přišel, jeden ze zaměstnanců mu rovnou zadal pracovní úkol, aniž by ho předtím poučil a aniž by s ním uzavřel smlouvu či dohodu. Firma si jej zřejmě chtěla vyzkoušet s tím, že smlouvu případně uzavřou později.

Odpoledne téhož dne muž utrpěl vážný úraz. Přišel o čtyři prsty, pátý si poranil. Událostmi se zabýval inspektorát práce a zjistil několik správních deliktů na straně firmy, ovšem v odvolacím řízení po uplynutí roční lhůty zanikla odpovědnost firmy. Policie stíhala pracovníka, který uchazeči o zaměstnání zadal úkol, nicméně stíhání skončilo podmínečným zastavením.

Zmrzačený řemeslník se pak v civilním procesu domáhal náhrady škody a ztráty výdělku. Okresní soud v Českých Budějovicích žalobu zamítl, což zdůvodnil zejména tím, že mezi zraněným mužem a firmou nevznikl žádný pracovněprávní vztah. Krajský soud v Českých Budějovicích rozsudek potvrdil, stejně jako Nejvyšší soud. Nikdo z aktérů sporu se dnešního vyhlášení nálezu ÚS nezúčastnil.