Země EU se mají do září rozhodnout, kolika lidem nabídnou přesídlení

15:49 , aktualizováno 15:49

Členské země Evropské unie by měly do poloviny září oznámit, kolik lidí navíc by mohly na své území přesídlit v rámci rozšíření příslušného unijního programu. Vidina možnosti legálního přesunu do Evropy má přispět k omezení nelegální migrace, nyní především na trase z Libye do Itálie.