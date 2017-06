Státní firmy i ČT u práv na sport mají mít výjimky ze zveřejňování smluv

10:52 , aktualizováno 10:52

Státní firmy s většinovou účastí státu, krajů a obcí by mohly dostat částečnou výjimku z povinného zveřejňování smluv. A Česká televize by nemusela zveřejňovat smlouvy týkající se takových utkání, jako bylo třeba finále fotbalové Champions League Real Madrid - Juventus. Vláda podpořila návrh poslanců, kteří se o to snaží. iDNES.cz to potvrdili dva ministři.