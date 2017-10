Katalánští separatisté vyzvali kvůli násilí ke generální stávce

Separatisté také regionální kabinet žádají, aby vyhlásil nezávislost na Španělsku. Tento krok slíbila katalánská vláda učinit 48 hodin poté, co by se potvrdilo, že myšlenka nezávislosti získala v referendu podporu.



Katalánský premiér Carles Puigdemont prohlásil, že Evropská unie nemůže přehlížet „porušení lidských práv během hlasování“. Dodal, že Katalánci při hlasování „získali právo mít nezávislý stát“.

Průběh hlasování doprovázaly celodenní střety Katalánců s policií. Centrální vláda ještě před referendem poslala do oblasti policejní posily a snažila se mu zabránit. Na některých místech se policisté chovali značně brutálně. Postup španělské policie a národní gardy vyvolává kritiku v zahraničí.

Policisté reagovali klidně, tvrdí španělský premiér

Španělský premiér Mariano Rajoy přesto prohlásil, že bezpečnostní složky v Katalánsku splnily při maření tamního referenda o nezávislosti svou povinnost a respektovaly příkaz, který dostaly od justice. Tvrdil, že pořádkové jednotky reagovaly pevně a klidně.



„Bylo by snadnější se dívat do strany,“ řekl Rajoy, podle kterého hlasování představovalo „skutečný útok proti právnímu státu, na který stát reagoval s pevností a vyrovnaností“. Také tvrdil, že Katalánsko neuspělo při uspořádání referenda. Prohlásil, že lidé v Katalánsku byli podvedeni, aby se zapojili do zakázaného hlasování.

Referendum bylo strategií regionální vlády, jak zasáhnout proti legalitě a demokratické harmonii. „Byla to cesta, která nikam nevede,“ dodal Rajoy. Zároveň vyzval všechny politické strany ve Španělsku, aby jednaly o budoucnosti země.

Španělský ministr zahraničí Alfonso Dastis prohlásil, že nedělní násilí, které v Katalánsku vypuklo, když se policie snažila zabránit tomu, aby lidé hlasovali, bylo „nešťastné“ a „nepříjemné“, ale „přiměřené“. V rozhovoru s agenturou AP svalil odpovědnost výhradně na katalánského premiéra Carlese Puigdemonta a jeho regionální vládu. „Pokud lidé trvají na tom, že poruší zákon, a dělají něco, co bylo důsledně prohlášeno za nezákonné a protiústavní, musí policisté zákon vynutit,“ řekl. I on označil použití síly za přiměřené a za reakci na to, že bylo policii bráněno v její práci.

Barcelonská starostka Ada Colauová vyzvala Rajoye k demisi. Obvinila ho, že se zbaběle schoval za prokuraturu a soudy. Také prohlásila, že se Evropská unie musí postavit čelem k tomu, co se stalo v Katalánsku. Na situaci v regionu zatím nereagoval žádný unijní představitel.