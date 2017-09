Řecká policie našla tělo pohřešované turistky, zabili ji psi nebo vlci

Třiašedesátiletá Hollingworthová ve čtvrtek navštívila archeologické naleziště blízko městečka Mesimvria v severovýchodním Řecku. Pro cestu tam zvolila taxík, zpátky do penzionu v sousední vesnici chtěla jít pěšky. Po cestě ji však napadli divocí psi, o čemž ve vyděšeném telefonátu stihla informovat svou rodinu. Krátce na to její telefon ztratil signál. Po několika dnech pátrání našli v sobotu policisté její tělo, uvedl deník The Telegraph.

„Botu, tašku, čepici i pas nalezli policisté společně s pozůstatky těla,“ řekl mluvčí policie Theodoros Chronopoulos. Vysvětlil tak, proč jsou pochybnosti o totožnosti ženy minimální. Tělo policisté objevili blízko ovčí ohrady v zalesněném regionu Kales, který je znám kvůli výskytu divokých psů a vlků.

„Vypátrali jsme řidiče, který Hollingworthovou odvezl k nalezišti 21. září zhruba v jedenáct hodin dopoledne. Pak už ji nikdo neviděl,” popsal Chronopoulos. „Otázka, kterou si všichni klademe, je, jak mohlo být její tělo objeveno tak daleko od naleziště, které bylo zjevně navštěvováno turisty,” dodal.

Podle dostupných zdrojů se v Řecku vyskytuje přes milion toulavých psů. Příčina smrti Hollingworthové však stále není jednoznačná – mohlo se jednat jak o psy toulavé, tak hlídací. Koroner naopak usuzuje na vlky či jiné divoké šelmy, informovala stanice BBC.



Hollingworthová byla penzionovanou vysokoškolskou profesorkou a bojovnicí za lidská práva. Sousedé ji popsali jako milou a přátelskou ženu, která aktivně vystupovala v komunitě a vždy pomáhala druhým. Sousedé jí složili poctu v pondělí. „Že jede do Řecka nám řekla asi před pěti týdny. To bylo naposledy, co nám dala vědět,“ řekl její soused Andrew Otto pro deník The Guardian.