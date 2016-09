Řecko vrátilo do Turecka prvních pět neúspěšných žadatelů o azyl

Řecko od jara už poslalo zpátky do Turecka asi 500 uprchlíků nebo migrantů, kteří o azyl v zemi ani nezažádali - převážně v naději, že tak učiní až v jiném evropském státě, do kterého by se radši dostali.

Dohoda EU s Tureckem o možnosti vracení lidí platí od 20. března. Po tomto datu do Řecka dorazilo dalších více než 13 000 lidí, z nichž většinu se úřady snaží držet na ostrovech na východě Egejského moře, kam se uprchlíci dostávají z Turecka nejdříve.

Dalších více než 50 000 migrantů a běženců uvázlo v kontinentálním Řecku poté, co od března pro ně Makedonie uzavřela hranice. Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) dnes mezitím oznámila, že od začátku roku zařídila dobrovolný návrat 4 285 těchto cizinců, zejména Afghánců a Iráčanů.

Řecko se je snaží dostat do zbytku zemí EU na základě přerozdělovacích kvót dohodnutých členskými státy, a to přes odpor Česka, Slovenska a Maďarska. Do poloviny srpna přesídlilo do ostatních států EU z Řecka a Itálie sotva 4 000 lidí.