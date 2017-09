Řecko bojuje s ekologickou katastrofou. Do moře se vylily tisíce tun ropy

„Šli jsme na pláž a uviděli několik lodí a slyšeli jsme, že se tam potopil tanker. Viděli jsme mladého tuleně, jak vykoukl z ropy. Pak se zase potopil, pravděpodobně zemřel. Potom jsme našli mrtvého ptáka. Byli jsme na Selinii hrdí, ale teď to bude trvat několik let, než to tu bude znovu čisté,“ vypráví obyvatelka vesnice Selinia na ostrově Salamis. Pach ropy ji probudil.



Ropný tanker z roku 1972 Agia Zoni II se u Salamidy, kde kotvil, potopil v neděli v noci. Podle řeckého listu Kathimerini s odkazem na národní registr lodí neměl povolení pro plavbu, opravy lodě byly spíše nahodilé a z jedenáctičlenné posádky se nalodili pouze dva její členové.



Z celkových 25 tisíc tun ropy se při nehodě se do moře vylilo zhruba 2,5 tisíce tun ropy a 370 tun lodního plynového oleje a během pár dnů se dostaly až k aténským plážím a přístavu Pireus. Černý příkrov pokrývá celé kilometry čtvereční mořské hladiny a poznamenal tisíce nejen vodních zvířat.

„Riziko znečištění zjevně nebylo správně odhadnuto,“ připustila ve středu starostka Salamidy Isidora Nannou-Papathanassiouvá s tím, že než se stihlo rychle zareagovat, mořské proudy roznesly ropu dál do moře. O den dříve rozsah následků nehody popsala jako „enormní ekologickou a ekonomickou katastrofu“ a vyzvala řeckou vládu, aby se situaci více věnovala.

Kvůli pomalosti kritizují řecké úřady Světový fond na ochranu přírody (WWF) a Greenpeace.

„Země s důležitou námořní dopravou není připravená rychle zareagovat a ochránit své mořské bohatství a své břehy, a to ani u nehody, která byla na svém začátku relativně omezeného rozsahu,“ uvedl WWF v prohlášení. „Bohužel je riziko incidentů, při kterých dojde ke znečištění moře, velmi reálné,“ dodávají ochránci přírody.

Organizace Greenpeace pak na místo vyslala svůj tým expertů, aby odhadl rozsah škod. „Pokud může relativně malý únik (ropy) způsobit takovou destrukci hned vedle největšího přístavu v zemi a operačních center ministerstva lodní dopravy, jaké pak asi jsou schopnosti Řecka vyrovnat se s velkými úniky a nehodami v Jónském a Krétském moři,“ poznamenal zástupce Greenpeace v Řecku Takis Grigoriou.

„Otázka nezní, jestli se stane další nehoda, ale kdy,“ dodal. Sekretář ministerstva lodní dopravy Dionysis Kalamatianos však kritiku o pomalém zásahu odmítl a řekl, že se s pracemi začalo čtyři hodiny po nehodě.

Ministr lodní dopravy: Rezignuji. Ne, vlastně ne.

Za otálení a ztrátu důležitého času však v úterý vládu sepsula i opoziční strana Nová demokracie, píše francouzský list Le Figaro. Řecký ministr lodní dopravy Panagiotis Kouroublis už proto prohlásil, že rezignuje, pokud to po něm premiér Alexis Tsipras bude chtít.

„Jsem předsedovi vlády k dispozici,“ uvedl ministr podle řeckého serveru Kathimerini rádiu Parapolitika a dodal, že už vláda do boje s následky nehody povolala tři specializované firmy. „Vypadá to, že už se situace zlepšila. Ve srovnání se včerejškem je tu vidět rozdíl,“ řekl ve čtvrtek Kouroublis.

Předseda Nové demokracie Kyriakos Mitsotakis, který oznámil, že se do postižených oblastí na předmětí Atén - Faliro, Alimos a Glyfadu - vydá na inspekci a promluví si s místními úřady, aby pak mohl konfrontovat vládu.

„Premiér by měl přijmout Kouroublisovu rezignaci,“ míní. Kouroublios však krátce nato vzal svou nabídku zpět a pronesl, že to byla jen „hra slov“.

Starosta obce Glyfada Giorgos Papanikolaou mezitím poděkoval stovkám dobrovolníků, kteří se zapojili do odklízení ropy, ale vyzval je, aby to raději nechali na odbornících.