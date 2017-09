Zlatému úsvitu se ubráníme. Aténští antifašisté propadli thajskému boxu

Z reproduktorů se line punk, nad koupelnou vlaje černá vlajka. „Originální antifašistický bojový klub,“ hlásá. Přes čtyřicet lidí se v opuštěném sklepě v centru Atén učí bojovému umění Muay Thai (známé též jako thajský box), aby se uměli bránit neonacistům z politického hnutí Zlatý úsvit.

Klub Bílý tygr před čtyřmi lety založil devětatřicetiletý anarchista Ilias Lamprou a v šedé mikině a vybledlém černém tričku tam jeho členy i učí. Podle al-Džazíry má jednu z prvních antifašistických tělocvičen v řecké metropoli. Při svém výcviku totiž kombinuje nejen myšlenky Muay Thai a své vlastní, ale navazuje i na tradici antifašistických sportovních klubů rozšířených po celé Evropě.

„Mám za sebou dlouhou historii v anarchistickém hnutí. Nemohl jsem to nechat před tělocvičnou,“ přiznává Lamprou, který se thajskému boxu začal věnovat téměř před dvaceti lety.

Poradil mu ho kamarád a ze zábavy se podle Lamproua brzy stala záležitost „praktické potřeby“ - potřeboval se umět bránit při potyčkách s rváči ze Zlatého úsvitu a - coby anarchista - i s policisty. Lamprou je také jedním z aktivistů, kteří se v roce 2010 rozhodli plout do Gazy a prorazit tak izraelskou blokádu (více zde).

„Fašistovi nemůžete prokázat respekt“

„Začal jsem dělat Muay Thai a zamiloval jsem se do toho. Nedá se tomu vyhnout, zkusil jsem to a začal to milovat už od prvního okamžiku. Tak jsem pokračoval,“ vzpomíná. V době, kdy klub zakládal, zmítalo Řeckem násilí pravicových extremistů. Ti sváděli bitky nejen s lidmi podobného smýšlení, jako Lamprou.



Mnoho z nich útočilo i na uprchlíky, kteří do země začali přicházet a které radikálové obviňují z úpadku řecké ekonomiky. Popularita Zlatého úsvitu začala stoupat a ten se postupně dostal až do vlády. Ani poté násilí neustalo.

Před čtyřmi lety zabil příznivec Zlatého úsvitu řeckého rappera Pavlose Fyssase, známého pod přezdívkou Killah P. Muž se k činu přiznal, soud o jeho vině však bude teprve rozhodovat, píše list The Independent. Rukou neonacistů zemřel také pákistánský dělník Shahzad Luqman.

Další cizince zmlátili radikálové s bojovými psy a logem Zlatého úsvitu na tričkách při svých protiuprchlických taženích po celém Řecku (více zde). A právě proto Lamprou svůj klub založil.

Říká, že Řecko naléhavě potřebovalo tělocvičnu pro lidi, kteří se chtěli umět ubránit pravicovým extremistům.

Vstup neonacistům a policii je tam zakázán. Lamprou odmítá také sexisty a příznivce patriarchátu. „Antisexismus je součást našeho života. Není to ideologie, je to životní styl,“ vysvětluje s tím, že zhruba polovinu členů Bílého tygra tvoří ženy.

„Když přijde nějaký macho, uvidí, že se tohle prostředí pro něj moc nehodí,“ dodává. Celkem má jeho klub přes 120 studentů na třech různých úrovních, a to nejen mezi Řeky, ale i uprchlíky ze Sýrie či Iráku.

Říká, že bojové umění je založeno na respektu a že do ringu nikdy nepostaví „svého“ člověka proti někomu, kdo podporuje Zlatý úsvit. „V Muay Thai je spousta respektu vůči protivníkovi. Ale fašistovi nemůžete prokázat respekt,“ míní Lamprou.