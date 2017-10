Realista Hynek získal podporu 22 poslanců pro prezidentskou kandidaturu

„Mohu vám s velkou radostí oznámit, že jsme získali přes dvacet poslanců, kteří navrhují našeho kandidáta na prezidenta České republiky,“ prohlásil mentor Realistů Petr Robejšek na tiskové konferenci. „Realisté ukazují, že jsou skutečnou politickou silou, že nejsou projektem na jedny volby,“ dodal.

Poté hovořil sám Jiří Hynek o tom, jaký by budoucí prezident ČR měl být. „Prezident musí plnit tři klíčové funkce: Vše co činí musí konat v národním zájmu, to je naprosto zásadní. Také musí být zodpovědným vrchním velitelem ozbrojených sil a v neposlední řadě musí přispívat k tvorbě národního bohatství tím, že je vrcholným ekonomickým diplomatem a pomáhá prosazovat zájmy našeho průmyslu v zahraničí,“ vyjmenoval nový prezidentský kandidát.

Hodlá rovněž pokračovat ve sběru podpisů občanů, do této chvíle jich podle svých slov nasbíral zhruba patnáct tisíc. „Chci tím dokázat, že mám i podporu občanů,“ řekl k tomu.

Hynek podporuje NATO, euro odmítá

V dřívějším rozhovoru Hynek řekl, že Evropská unie by se měla změnit, jinak hrozí její rozpad. Ve funkci by se zaměřil zvláště na bezpečnost. Hynek podporuje členství Česka v NATO, nesouhlasí naopak s přijetím eura.

Šestapadesátiletý Hynek začínal jako vývojový pracovník v Tesle Kolín, od devadesátých let podle webových stránek o jeho kandidatuře pracoval na několika manažerských pozicích. Od roku 2011 zastává funkci výkonného ředitele a prezidenta Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky.

Ke kandidatuře na Pražský hrad je potřeba získat 50 000 podpisů občanů, nebo deset senátorských, či 20 poslaneckých podpisů. Dostatek voličské podpory na peticích mají podle svých prohlášení současný prezident Miloš Zeman, bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš a podnikatel Michal Horáček.

Cestou podpisů senátorů se vydal bývalý český velvyslanec ve Francii Pavel Fischer. Je pravděpodobné, že politickou podporu do 7. listopadu, kdy se musí uchazeči s kandidaturou přihlásit ministerstvu vnitra, ohlásí ještě další zájemci o funkci prezidenta.