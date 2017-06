Příznivci Zemana o jeho nadávkách: Nekomentuji, nezajímá mě to, obědvám

Marie Benešová, poslankyně za ČSSD: Včerejší výroky jsem nezaznamenala. Ale budu ho podporovat výroky nevýroky. (redaktorka cituje výrok, pozn. red.) Oni mají všichni různé výroky. Je možné, že to je vytržené z kontextu, ono to tak bývá. Prezidenta posuzuju jako celek a ne podle jednoho sólistického výroku. Jiného prezidenta než je on v současnosti nevidím.

František Ringo Čech, hudebník: Tak to neřekl. (redaktorka cituje výrok, pozn. red.) Vy byste chtěla, aby to řekl, že jo? Žádáte trest smrti pro prezidenta? Slečno, všechno, co Miloš Zeman dělá, je dobré a má mojí silnou podporu.

Milan Chovanec, ministr vnitra za ČSSD: Já si myslím, že ty výroky jsou naprosto nevhodné.

Jiří Rusnok, expremiér: Omlouvám se, ale nekomentuji výroky, které jsou zprostředkované pouze médii.



Radim Uzel, sexuolog (po položení otázky): Myslíte si, že je vhodný nápad volat někomu právě v poledne? (telefonát v 11:45, pozn. red.) Právě obědvám. Moje žena vás diagnostikuje, že máte naprostý nedostatek sociálních schopností. Na shledanou.

Martin Pecina, exministr vnitra: Po vyslechnutí otázky beze slova zavěsil. Další hovor nepřijímal.