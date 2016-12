Skvělý rétor i podporovatel propagandy. Politiky Zemanův projev rozdělil

Prezident Miloš Zeman ve vánočním poselství ocenil výsledky vlády, pokud jde o růst ekonomiky, zvyšování průměrných platů či nízkou nezaměstnanost. Na druhé straně prezidentovi vadí nízký objem veřejných investic, zatížení ekonomiky dotacemi na obnovitelné zdroje či některé sociální dávky.

Premiér a předseda sociálních demokratů Sobotka je rád, že Zeman ocenil jeho vládu z pohledu hospodářského růstu a zvyšování mezd. „I nejnižší nezaměstnanost, kterou máme v rámci Evropské unie. Mým cílem je, aby tento pozitivní vývoj naší ekonomiky pokračoval i v roce 2017 a projevil se co nejvíc v růstu životní úrovně lidí,“ uvedl Sobotka.

Vicepremiér a lídr hnutí ANO Andrej Babiš označil prezidentův projev za sjednocující. Zeman jím podle něj dokázal, že je skvělý rétor. Výhrady má ministr financí jen k prezidentovu názoru na nízké investice a k jeho opatrné kritice policejní reformy. Zeman o ní prohlásil, že byla připravená špatně a že chyby se staly na obou stranách.

Předseda lidovců Pavel Bělobrádek vánoční projev prezidenta republiky nesleduje. Už v pátek uvedl, že stejně jako v minulých letech, ani tentokrát se na přímý přenos dívat nebude. Dal přednost obědu u tchyně a tchána s rodinou.

Předsedu Poslanecké sněmovny Jana Hamáčka vánoční poselství prezidenta nepřekvapilo. „Jednalo se o dlouhodobě známé názory Miloše Zemana v kondenzované formě,“ napsal na Twitteru.

Milan Štěch, předseda horní komory Parlamentu, zhodnotil prezidentův projev jako objektivní a vyvážený, i když mohl být podle něj více zaměřený do budoucna. Štěch uvedl, že s prezidentem nesouhlasí ve dvou bodech. Za prvé je to postoj k nezaměstnaným a k sociálním dávkám. „Řešení tohoto problému není tak jednoduché, jak může vyznívat z vyjádření pana prezidenta,“ uvedl Štěch. S prezidentem se také neshoduje v názoru na vítězství Donalda Trumpa v amerických volbách. „Pořád totiž nevíme, jaká bude jeho politika a jestli povede ke zklidnění v mezinárodní oblasti,“ sdělil předseda Senátu a dodal, že on sám ve volbě neměl favorita.

Opozici v projevu chyběla vize

Europoslanec za TOP 09 Jiří Pospíšil v projevu postrádal vyjádření k hodnotám a směřování České republiky. „Prezident nabídl jen lehce komentovaný přehled zpráv za rok 2016, podporu ruské propagandy a Číny,“ napsal Pospíšil na stejné sociální síti.

Předseda TOP 09 Miroslav Kalousek uvedl, že prezidentovi nevěří jeho postoj k cenzuře. Projev označil za promarněnou šanci. „Nezazněla žádná vize, ke které by země měla směřovat,“ vytkl prezidentovi.

Podle předsedy ODS Petra Fialy prezident neřekl nic nového, pouze zopakoval své známé názory a projev pojal tak, jako by byl jakýmsi alternativním předsedou vlády. „Glosoval vládní agendu a konkrétní události. Na projevu není moc co komentovat, prezident jen opakoval své známé názory,“ uvedl Fiala. Dodal, že o vánočním poselství prezidenta má jinou představu. „Ale to je věc vkusu,“ doplnil.

Předseda komunistů Vojtěch Filip považuje obecně projev za vyvážený. „Až na jedno, nesouhlasím s tím, jak prezident hodnotil důchody. Jsem přesvědčen, že vláda mohla udělat mnohem víc,“ řekl předseda komunistů. Růst důchodů na začátku roku 2016 byl podle prezidenta ubohý, Filip ho považuje za ostudný. Zeman naopak ocenil očekávaný růst o zhruba 300 korun v příštím roce.

Pozitivně naopak hodnotí Filip odmítavý názor prezidenta k dobrovolnému přijímání migrantů. „Migrační krize se nedá řešit u nás, ale v místě, kde konflikt vzniká,“ uvedl. Stejně jako Zeman si myslí, že odchod Británie z Evropské unie je výsledkem špatné práce Evropské komise. S prezidentem se naopak neshoduje v bezvýhradně pozitivním náhledu na zvolení Donalda Trumpa prezidentem USA.