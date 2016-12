Pátrání po Tunisanovi komplikují chyby úřadů, razie se odkládají

Policie se už ve středu chystala prohledat několik bytů v berlínských čtvrtích Kreuzberg a Prenzlauer Berg, ale podle RBB ji k tomu chybělo rozhodnutí příslušného soudu. Razie, o kterých už ve středu původně informoval deník Die Welt, se tak uskutečnily až ve čtvrtek nad ránem.

O podobné chybě se už ve středu hovořilo také v souvislosti s chystanou akcí v Emmerichu v Severním Porýní-Vestfálsku, kde podezřelý Tunisan Anis Amri svého času bydlel. Také tamní zákrok chystala policie už ve středu, rozhodnutí o něm bylo ale údajně kvůli gramatickým chybám neplatné, a akce se tak uskutečnila až ve čtvrtek.

Německá policie se domnívá, že Amri je po berlínském atentátu zraněný. Ve středu kvůli tomu prohledala nemocnice v Berlíně a sousedním Braniborsku. Stanice RBB uvedla, že policie vedle peněženky s dokumenty Amriho našla také jeho mobilní telefon. Na dveřích u místa řidiče kamionu se navíc našly jeho otisky prstů.

Policejní mluvčí Winfrid Wenzel uvedl, že vyšetřovatelé kabinu vozu prohledávali až v úterý, tedy den po útoku. „Se stoprocentní jistotou můžeme říct, že v pondělí žádný důkaz o tuniském podezřelém neexistoval,“ uvedl podle Die Welt.

Němečtí politici kritizují postup bezpečnostních složek

Po pondělním útoku volají někteří němečtí konzervativní politici po zpřísnění zákonů, které se týkají migrace a bezpečnosti v zemi. S přibývajícím množstvím informací o podezřelém Amrim přibývá také kritika na adresu bezpečnostních složek a jejich postupu při sledování islamistů v Německu, informovala agentura DPA.

„Informace týkající se práce úřadů, které od včerejška dostáváme, jsou otřesné,“ uvedl ve čtvrtek místopředseda Křesťanskodemokratické unie (CDU) Armin Laschet. Konkrétní úřad, který podle něj selhal, ale neuvedl. „To se musí nejprve vyšetřit. Přední je samozřejmě: Zdroj bohužel vede, jak je tomu často, do Severního Porýní-Vestfálska,“ řekl.

Právě v této západní spolkové zemi měl podezřelý Tunisan nahlášen pobyt v uprchlickém zařízení. Od února se ale zdržoval v Berlíně. Do Německa se dostal z Itálie, kde si odseděl čtyři roky ve vězení za žhářství a další zločiny. Tamní úřady i jeho spoluvězni ho popisovali jako „násilníka“.

Amri se nabízel jako sebevražený atentátník

Německé úřady Amriho znaly, sledovaly ho kvůli podezření, že se chystá spáchat loupež, aby si z ukradených peněz mohl opatřit automatické zbraně. Nakonec však od sledování upustily, protože se podezření neprokázalo (více zde).

Týdeník Der Spiegel navíc přišel s informací, že úřady při odposlouchávání radikálních kazatelů zjistily, že se jim Amri nabízel jako sebevražedný atentátník. Jeho výroky při telefonátech však byly tak zamotané, že pro zatčení neposkytovaly dostatečný důkaz.

Deník The New York Times uvedl, že Amri nebyl neznámý ani americkým úřadům. Muž podle nich zjišťoval na internetu, jak vyrobit výbušné zařízení, zároveň prý byl přes komunikační aplikaci Telegram alespoň jednou v kontaktu s Islámským státem (více čtěte zde). Deník rovněž uvedl, že Amri byl na seznamu lidí, kteří nesmějí do USA létat.

Kamion vjel do davu na vánočním trhu u Pamětního kostela císaře Viléma v pondělí večer. Vůz davem ujel 50 až 80 metrů, než zastavil. Cestou zdemoloval několik stánků a porazil velký vánoční strom. Při tragédii zahynulo dvanáct lidí, zraněných bylo 48 (více zde). Polovina ze zraněných už opustila nemocnice, uvedl Die Welt.