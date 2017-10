Rakouskou vládu sestaví vítěz voleb Kurz, dostal pověření od prezidenta

Očekává se, že lidovci, kteří minulou neděli zvítězili v parlamentních volbách, vytvoří vládní koalici se Svobodnou stranou Rakouska (SPÖ), označovanou za pravicově populistickou.

„Na základě volebního výsledku Vás, vážený pane ministře zahraničí a předsedo ÖVP Sebastiane Kurzi, jako předsedu strany, která získala největší počet hlasů, pověřuji sestavením nové spolkové vlády,“ řekl Van der Bellen za přítomnosti médií. „Jako spolkový prezident budu při utváření spolkové vlády zvláště dbát na to, aby v centru stály celkové zájmy Rakouska a jeho obyvatel,“ zdůraznil prezident.

Van der Bellen, který dříve vedl rakouské Zelené, vyjádřil naději, že příští vláda bude mít na paměti nikoli jen krátkodobé, ale také dlouhodobé úkoly a že bude respektovat občanská a lidská práva a mezinárodní úmluvy. Rakousko podle něj musí zůstat ve středu Evropské unie.

Prezident připomněl, že Rakousko převezme v průběhu příštího roku předsednictví unie. Podle Van der Bellena má země hrát aktivní roli při utváření budoucnosti Evropy.

Kurz potvrdil, že nejdříve chce jednat s velkými stranami a o vyjednávání bude průběžně informovat hlavu státu. První rozhovory pravděpodobně zahájí už dnes.

Program jeho nejpravděpodobnějšího koaličního partnera, FPÖ, klade důraz například na zastavení migrace, posilování přímé demokracie, ale také na sociální jistoty včetně důstojných důchodů. Požadavky zastavení nelegální imigrace a zneužívání rakouského sociálního systému razí také ÖVP.

FPÖ bývá někdy označována za euroskeptickou stranu, ale například od požadavku vystoupení Rakouska z eurozóny už upustila.

V Rakousku nejsou vyloučeny ani jiné koalice než mezi lidovci a Svobodnými. Nejčastěji se hovoří o tom, že na vládě by se nakonec mohli domluvit sociální demokraté (SPÖ) stávajícího kancléře Christiana Kerna s FPÖ. Kern však v pátek takovou koalici podle agentury APA de facto vyloučil. Na otázku, zda ji vůbec dává nějakou šanci, řekl kancléř před zahájením summitu o brexitu v Bruselu, že tato varianta je v řádu „tisícin promile“.

Kern řekl že takzvaná černo-modrá vláda (ÖVP-FPÖ) by byla logickým důsledkem výsledku nedělních voleb. „Jsem přesvědčen, že to tak bude,“ poznamenal Kern, jehož strana se ve volbách do Národní rady umístila na druhém místě, těsně před třetí FPÖ. Podle Kerna je však otevřená jednáním. Zdůraznil však, že ÖVP a FPÖ mají téměř identické programy a je jen otázkou, „kdo od koho opisoval“.

Kurz rovněž naznačil, že existuje možnost spolupráce například s liberální formací NEOS, která bude čtvrtým nejsilnějším subjektem v rakouské Národní radě.

Důležité podle Kurze je, aby se v Rakousku etabloval nový politický styl a kultura. Zdůraznil, že chce vytvořit vládu, která bude mít odvahu a vůli ke změnám.

ÖVP v nedělních parlamentních volbách zvítězila se ziskem 31,5 procenta hlasů, SPÖ dostala 26,9 procenta a FPÖ podpořilo 26 procent voličů. V Národní radě se udrželi také liberálové (NEOS) díky podpoře 5,3 procenta hlasů a nově do ní vstoupila se ziskem 4,4 procenta hlasů Listina Petera Pilze, kterou založil odpadlík od Zelených Pilz.