Rakousko přijalo v rámci přerozdělování prvních 15 migrantů, další přijedou

22:48 , aktualizováno 22:48

Do Rakouska ve čtvrtek přicestovalo prvních patnáct uprchlíků v rámci programu Evropské unie, jehož cílem je přerozdělit migranty, kteří se do EU dostali přes Itálii a Řecko. Informovala o tom agentura APA, podle níž by mělo záhy následovat dalších 35 běženců.