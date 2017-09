Rakouská školka vyškrtla z jídelníčku vepřové, část rodičů se bouří

Poté, co si rodiče dětí na vepřové chybějící v jídelníčku stěžovali již několik týdnů, obdrželi dopis s vysvětlením. „Protože s námi obědvají i děti z jiných kultur, nebudeme podávat žádné vepřové maso ani výrobky z něj,“ citoval dopis server oe24.at.

Rozhodnutí mateřské školy vzbudilo mezi některými lidmi rozhořčení. Kritizoval ho například místostarosta obce Dieter Funke. „Pokud náboženství zakazuje věřícím jíst vepřové maso, respektuji to. Doteď, když děti nechtěly vepřové, musely si přinést vlastní svačinu,“ řekl Funke kandidující za lidovce rakouskému listu NÖN.at. „Tohle je ale špatně. My nejsme ti, co se musí přizpůsobit. Pokud nechcete jíst vepřové, nemusíte,“ dodal.

Kromě lidovců se proti rozhodnutí postavili i zástupci Svobodné strany Rakouska (FPÖ). „Chceme, aby rodiče hlasovali, jestli chtějí, aby se ve školách a školách vepřové maso podávalo,“ sdělila médiím radní Martha Harreiterová.

Starostka Amstettenu Ursula Puchebnerová zdůraznila, že město školkám žádné pokyny týkající se stravování nedalo. „Mateřské školy upravují jídelníčky podle svých zkušeností a hlavně podle toho, co děti chtějí a co ne,“ uvedla Puchebnerová.

„Mnohokrát jsem ze školek slyšela, že vepřové odmítají i nemuslimské děti,“ dodala starostka. Rozčilení místostarosty Puchebnerová nerozumí. Pokud podle ní chtějí rodiče krmit své děti vepřovým, mohou jim ho nabídnout o víkendech.