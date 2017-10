Radikálové opouštějí město Rakká. Brzy bude dobojováno, tvrdí Kurdové

10:18 , aktualizováno 10:18

Do syrského Rakká dorazilo několik desítek autobusů určených k evakuaci radikálů ze samozvaného Islámského státu a jejich rodin. V sobotu to oznámila exilová Syrská organizace pro lidská práva. Podle kurdských milicí YPG by mohly boje o Rakká o víkendu skončit.