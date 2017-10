Hlavní město Islámského státu padlo, bitva o Rakká trvala pět měsíců

„V Rakká je hotovo, naše jednotky nad městem převzaly plnou kontrolu,“ uvedl pro AFP Talal Sello. „Vojenské operace ve městě skončily, nyní probíhají dočišťovací operace, které mají odhalit spící buňky a odstranit miny,“ dodal mluvčí arabsko-kurdské koalice.



Ofenzivu s cílem dobýt Rakká zahájily milice SDF s pomocí mezinárodní letecké koalice vedené Spojenými státy a speciálních pozemních jednotek USA letos v červnu. Širší ofenziva s kódovým označením Hněv Eufratu, jež měla za cíl tuto baštu Islámského státu dobýt, začala už loni v listopadu, když jednotky dobyly okolní regiony v provincii.



Operace se dostala do finální fáze v neděli, kdy byli z města evakuováni bojovníci IS s rodinami na základě dohody, ve které se zavázali umožnit odchod civilistům. Město tak v posledním týdnu podle koalice opustilo asi 3 500 civilistů. Nakonec v Rakká zůstalo méně než tři sta bojovníků IS, kteří pocházeli převážně z ciziny a byli připraveni bojovat do posledního muže.

Arabsko-kurdské milice v úterý oznámily, že získaly kontrolu nad nemocnicí a stadionem, posledními dvěma baštami IS ve městě. Při bojích o nemocnici přišlo podle mluvčího SDF Mustafy Bálího o život 22 radikálů z IS. Na stadionu pak arabsko-kurdské milice našly spálené dokumenty a zbraně.

Nejsilnější skupina z koalice SDF kurdská milice YPG vyvěsila na místě svou vlajku. Další příslušníci SDF mezitím projížděli městem ve vojenských vozech a oslavovali výhru. Podle místního velitele arabsko-kurdských milicí se několik bojovníků IS ukrývá ještě v centru města, kde nadále čelí ofenzivě.

Mluvčí mezinárodní letecké koalice plukovník Ryan Dillon nicméně zdůraznil, že město je plné nášlapných min a různých jiných výbušných zařízení, které teď bude nutné likvidovat. Nášlapná mina podle zpráv SDF zabila v pondělí tři příslušníky milice.

Syrská bašta IS

Islámský stát v roce 2014 vyhlásil chalífát v částech severního Iráku a Sýrie, které dobyl. Rakká mělo sloužit jako jeho hlavní město a byla místem, odkud džihádisté plánovali další útoky. Teroristická organizace v době, kdy byla nejsilnější, tiskla peníze, vystavovala pasy a vyhlašovala zákony.

V Rakká IS držel několik občanů Západu jako rukojmí, než je před zraky obyvatel města „popravil“. Hlavy nepřátel Islámského státu, mezi kterými byli místní i rukojmí z ciziny, pak byly vystaveny na plotě u kruhového objezdu v centru města.

Ztráta Rakká je proto symbolem dalšího zásadního oslabení IS, který letos v červenci přišel o Mosul, svou hlavní baštu v Iráku. Území pod kontrolou radikálů se dál zmenšuje vlivem ofenzivy, kterou proti IS odděleně vede syrská armáda podporovaná Ruskem a arabsko-kurdské milice, za nimiž stojí mezinárodní letecká koalice v čele se Spojenými státy.