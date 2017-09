Tajná zbraň proti KLDR. Zacilte na raketové palivo, radí Americe experti

Četnost raketových testů KLDR v posledních týdnech roste. Severokorejský režim v rychlém sledu vypálil několik balistických raket, které vystrašily obyvatele Japonska i ostrova Guam. Pchjongjang se rovněž pochlubil úspěšným testem vodíkové bomby. Kim Čong-un prohlásil, že od zbrojení neustoupí (více zde).

UDMH Asymetrický dimethylhydrazin (UDMH) je těkavá čirá kapalina s typicky čpavkovým zápachem. Na vzduchu UDMH žloutne a pohlcuje z něj kyslík a oxid uhličitý. Je velmi dobře mísitelný s ethanolem, éterem, dimethylformamidem a uhlovodíky. S vodou je mísitelný za vývinu tepla. Rozpouští se ve vodě a ethanolu, v étheru je prakticky nerozpustný. Výpary jsou výbušné při koncentraci 2-95 % UDMH ve vzduchu. Hlavní využití nalézá UDMH jako dvousložkové palivo v raketových motorech. Zdroj: Wikipedia

Nic na tom nemění ani vlna sankcí, která se na KLDR snesla. Poslední kolo mířilo na obchod s ropou a textilem (více o sankcích zde). Nabízí se proto otázka, zda může nějaký sankční zásah Kimův režim oslabit. Experti oslovení server The New York Times se shodují, že tiše přehlíženým artiklem je speciální raketové palivo s označením UDMH (takzvaný asymetrický dimethylhydrazin, více o něm viz box).

OSN dosud v sankčních seznamech s palivem operuje pouze volně, podobně jako Spojené státy.

Pohled do až donedávna tajných materiálů americké administrativy ukazuje, že Washington o důležitosti UDMH ví už dlouho. S poradci o něm diskutoval George W. Bush i Barack Obama. Ke konkrétním rázným krokům se však nikdy neodhodlali.

V této linii pokračuje i současný prezident Donald Trump. Jeho vláda se soustředí spíše na běžná paliva jako ropa či zemní plyn.

Přehlížená zbraň proti KLDR?

Pro pracovníky tajných služeb i členy Kongresu je však UDMH lákavým cílem. „Pokud KLDR nebude mít UDMH, nemůže ohrožovat Spojené státy. Skutečně je to takto jednoduché. Americké tajné služby se musí zaměřit na to, odkud Pchjongjang čerpá raketové palivo – pravděpodobně z Číny – zda má nějaké zásoby a jak velké by mohly být,“ myslí si demokratický senátor Edward J. Markey, který zasedá v Komisi pro zahraniční politiku.

Dosavadní pokusy o přerušení dodávek paliva do KLDR velký úspěch neslavily. Za Obamovy vlády využívaly tajné služby zejména cílené počítačové útoky. Větší operace se však podle oslovených bývalých vládních úředníků neodehrály. Boj je problematický také kvůli nečitelnosti Číny a Ruska.

Právě Čína je aktuálně největším producentem raketového paliva UDMH. Už před patnácti lety sice přislíbila zákaz exportu do KLDR, z tajných dokumentů zveřejněných serverem WikiLeaks v roce 2008 však vyplývá, že dodávky UDMH pokračují mimo oficiální záznamy. Na sankčním seznamu Číny se raketové palivo objevilo i v roce 2016, připomíná agentura Reuters.

Nestabilní ďáblův jed

Palivo vyrábějí v menším množství rovněž některé evropské státy a Rusko, kde se směsi hydrazinu a kyseliny dusičné v minulosti přezdívalo „ďáblův jed“. Moskva dala pokyn k obnovení produkce UDMH po přerušení importu z ciziny v rámci sankcí za anexi Krymu.

Za dob Sovětského svazu v roce 1960 se na kosmodromu Bajkonur odehrála jedna z největších tragédií spojených s tímto nestabilní typem raketového paliva. Během takzvané Nedělinovy katastrofy při raketovém testu zemřelo 78 lidí, uvádí server AerospaceWeb (video z incidentu zde).

Spojené státy aktuálně raketové palivo UDMH nevyrábí. Národní úřad pro letectví a kosmonautiku už v roce 1966 v instruktážním videu varoval před jeho ničivými účinky (na video se můžete podívat zde). Americká armáda před mnoha lety u své jaderné výzbroje přesedlala na stabilnější pevná paliva. O podobný krok se ostatně snaží i KLDR, podle expertů však přechod na novou technologii bude trvat mnoho desetiletí.

Cílené sankce na raketové palivo by podle amerických vládních úředníků mělo být relativně jednoduché prosadit. Otázkou nyní zůstává, zda není na tvrdé omezení exportu UDMH do KLDR pozdě. Podle Eckharta W. Schmidta, který se dlouhodobě zabývá vývojem raketových paliv, není vyloučeno, že Pchjongjang již dokáže produkovat vlastní palivo.

Na případný výpadek dodávek ze zahraničí tak zřejmě je severokorejský režim připraven. Z možných sankcí se však stále jeví tvrdý postih vývozu UDMH jako nejúčinnější.