Krejčířova vila zůstává v exekuci, manželka neuspěla se stížností

V ústavní stížnosti poukazovala na porušení práva na spravedlivý proces. Prvotní rozhodnutí Okresního soudu Praha-západ, později potvrzené Krajským soudem v Praze i Nejvyšším soudem, označila za zcela nepředvídatelné a překvapivé.



„Vzhledem k tomu, že Ústavní soud v projednávané věci nezjistil nic, co by svědčilo o existenci neoprávněného zásahu do ústavně zaručených práv stěžovatelky, nezbylo mu než její ústavní stížnost odmítnout jako zjevně neopodstatněnou,“ stojí v usnesení.

Žalobou se Krejčířová snažila odvrátit možný prodej vily v aukci. Tvrdila, že stavba je pouze její a že ji koupila za 23 milionů korun, které dostala od Krejčířova otce. Soudy tomu ale neuvěřily. Nemovitost považovaly za společné jmění manželů, na které se exekuce vztahuje.

Věřitelem v exekuční kauze je společnost Frymis z Frýdku-Místku, která vystupovala jako poškozená v kauze podvodných transakcí s akciemi Teplárny Otrokovice. Výše pohledávky byla 47,8 milionu korun plus příslušenství.

Dražba se zopakuje s nižší cenou

Jde o vilu, z které Krejčíř uprchl policii při domovní prohlídce. V rezidenci je tajná místnost, squashové kurty, luxusní mramorové schodiště i akvárium, v němž Krejčíř choval žraloka. Exekutoři se ji pokusili prodat už v září za 64,86 milionu korun, do dražby se ale nepřihlásil žádný zájemce. Dražba se proto zopakuje s nižší cenou.



Krejčíř si odpykává trest 35 let vězení v Jihoafrické republice za pokus o vraždu, obchod s drogami a únos. Čelí i obvinění v několika dalších závažných kauzách.

V České republice byl Krejčíř pravomocně odsouzen za podvody s akciemi Tepláren Otrokovice, vytunelování firmy Technology Leasing a daňový únik firmy M5 k souhrnnému trestu 10,5 roku vězení. V případu tunelování firmy Čepro ho český soud poslal nepravomocně za mříže na 15 let, mimo jiné za přípravu vraždy celníka. Do tohoto trestu se započítává i jeho dřívější odsouzení.