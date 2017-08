Mladík na Bangově Facebooku hrozil Židům, musí odpracovat sto hodin

Dvacetiletý Šmíd loni 28. listopadu na sociální síti reagoval na Bangův příspěvek, ve kterém muzikant zdůvodňoval, proč při vyhlašování ceny Zlatý slavík opustil sál (více čtěte zde).

„Ano, tak se tleská nacismu, teď už zbývá ho rozšířit, co nejvíc to půjde, protože takoví kokoti černí, Židi a tak dál musí opustit naši vlast, bílou vlast, Evropu a táhnout někam do prdele, nebo ještě lépe poslat je do plynu jako dřív,“ napsal mladík na Facebooku. Jeho příspěvek přečetl u soudu předseda senátu Petr Sedlařík.

„Jsem si vědom toho, co jsem udělal,“ řekl před jednáním Šmíd, který k soudu přišel bez právního zástupce. „Jsem student a nemám finanční prostředky na obhájce,“ vysvětlil středoškolák, který si má na podzim dodělávat část maturity.

Šmíd podle státní zástupkyně Niny Brozové svým příspěvkem schvaloval a projevoval sympatie k nacistickému a neonacistickému hnutí. Podle ní sice člověk v rozrušení může udělat určité věci, od uchazeče o vysokoškolské studium by ale očekávala vyspělejší názory.

Šmíd se hájil, že příspěvek napsal v afektu, sympatie k nacismu však odmítl. „Neřadím se k nim. Rozhodně tak nevypadám. Jen si myslím, že když někdo dostane cenu, tak nemá cenu odcházet. Myslím, že kdyby pan Banga dostal cenu, tak by taky nikdo neodešel. Z mého hlediska jsem jednal ne z hlediska rasového, ale z lidského,“ vypověděl.

„Když jsem si to zpětně přečetl, tak jsem to nenapsal tak, jak jsem to myslel,“ dodal. Na otázku, proč svůj příspěvek vztáhl i na Židy, Šmídl odpověděl, že neví. „Určitě nemám nic proti Židům. Nevím, proč jsem se zachoval tak hloupě. Napsal jsem panu Bangovi i omluvu přes Facebook. Kdyby bylo možno omluvit se mu osobně, tak bych tak rád učinil,“ uvedl.

Vaše jednání je hloupé, uvedl soudce

Banga, který se jednání soudu neúčastnil, není podle soudce Sedlaříka v tomto případu jediným poškozeným. „Poškozeni jsou všichni Romové, Židé, všichni lidé tmavé pleti. Příspěvek konkrétně nebyl směřován jen proti němu,“ podotkl soudce.



Sedlařík nakonec udělil obžalovanému trest veřejně prospěšných prací. „Pane Šmíde, jednání, kterého jste se dopustil, je hloupé. Pokud by se to mělo opakovat, nemůžete podruhé počítat s podobným přístupem,“ uzavřel jednání soudce. Odvolání proti rozsudku se vzdal Šmíd i státní zástupkyně.

Banga při vyhlašování Zlatého slavíka opustil s manželkou sál poté, co druhé místo v anketě získala skupina Ortel. Bangův pozdější příspěvek na Facebooku vzbudil velký ohlas. Část zpěváka podpořila, část reagovala nenávistně (více čtěte zde).

Kromě Šmída byl obviněn i další muž. Podle serveru Lidovky.cz je to dvaatřicetiletý Aleš Rozsíval z Prostějova (psali jsme zde). Ten je spojován s výhružnými e-maily, které v roce 2013 obdržela poslankyně Jana Černochová.