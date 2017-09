Televizní rada kritizuje Barrandov, že v pořadu zvýhodňoval politiky ANO

RRTV ve středeční tiskové zprávě uvedla, že se seznámila s vysvětlením televize, podle jakého klíče zve do politicko-diskuzního pořadu generálního ředitele Jaromíra Soukupa zvaného Duel. Radu především zajímalo, proč se ve všech dílech odvysílaných do 22. června objevil zástupce hnutí ANO.

Podle předsedy Rady Ivana Krejčího se stanice neobhájila. „Vyjadřovali se k posledním dvěma pořadům, ale nevyjádřili se k těm sedmi předchozím,“ vysvětlil pro iDNES.cz Krejčí.

V sedmi dílech odvysílaných od 11. května vystupoval politik ANO sedmkrát, sociální demokrat třikrát, občanský demokrat dvakrát, komunista a zástupce Starostů a nezávislých jednou.

„Tím se provozovatel dopustil porušení povinnosti zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti a zejména nebyla v celku vysílaného programu jednostranně zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí, popřípadě jejich názory nebo názory jednotlivých skupin veřejnosti, a to s přihlédnutím k jejich reálnému postavení v politickém a společenském životě,“ ohodnotila RRTV výběr hostů. Barrandovu pak dala sedmidenní lhůtu k nápravě.

Pochybení by se podle Krejčího nemělo opakovat. V opačném případě by už mohla přijít sankce. „Vzhledem k tomu, že probíhá předvolební kampaň, tak Rada považuje za nutné, aby se to napravilo,“ uvedl její předseda. Krejčí dodal, že RRTV bude vyhodnocovat předvolební vysílání všech stanic.

Server iDNES.cz zjišťuje reakci TV Barrandov.

Přebytek politiků ANO není jediným škraloupem na pořadu Duel Jaromíra Soukupa, kterého si Rada všimla. Od televize také žádá vysvětlení, jak se do politického pořadu odvysílaného 7. září dostala reklama na konkrétní produkt. Podle webu Mediahub mělo jít o reklamu na automobil Hyundai.