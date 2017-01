V reportážích o uprchlících jsme neporušili zákon, brání se Prima kritice

Výroky na Primě, které kritizovala RRTV: „Kritici přitom tehdy tvrdili, že jsme reportáž nebo vyjádření George Batty zmanipulovali. Teď se ukazuje, že lidé skutečně stoprocentně spokojeni nebyli.“

„Máme si to vysvětlit tak, že v době natáčení naší reportáže byli uprchlíci spokojeni a svůj názor změnili až teď? Na to nám nedokázal nikdo odpovědět.“

„Naše televize se totiž po odvysílání původní reportáže, kde jsme jako první upozornili na to, že uprchlíci nejsou spokojeni s ubytováním v Česku, stala terčem útoku jiných médií a iniciativy HateFree.“