Putin řekl, že Trump naslouchá ruským názorům na krizi s KLDR

Putin, který promluvil na úvod čtyřdenního energetického fóra v Moskvě, vyzval všechny strany zasahující do krize, aby zmírnily svou rétoriku. Podle něho ti, kdo hovoří s KLDR pouze z pozice síly, jen posilují severokorejský režim.



„Jsme znepokojeni situací v Severní Koreji, sdílíme společnou hranici,“ řekl šéf ruského státu a o efektivnosti případné vojenské akce na Korejském poloostrově vyjádřil pochybnosti.

„Je možné provést globální vojenský zásah proti Severní Koreji s cílem jejího odzbrojení? Ano, je. Dosáhneme tím tohoto cíle? To nevíme, protože nevíme, co tam mají a kde přesně. Nikdo to nemůže říct se stoprocentní jistotou, je to uzavřená země,“ dodal.

Putin dále hovořil o ekonomických zájmech, které spojují Moskvu s Pchjongjangem. Podle něj pracuje v současnosti v Rusku kolem 40.000 Severokorejců.

Moskva hraje na obě strany

Agentura Reuters ve své analýze uvedla, že Moskva nyní hraje na obě strany. Kreml sice nové, přísnější sankce proti Pchjongjangu podpořil, dlouhodobě však úplné ekonomické izolaci KLDR odolává. I tak se snaží zabránit jakékoliv změně režimu, kterou by po případném vojenském zásahu prosazoval Washington.

„Případná změna (severokorejského) režimu vyvolává velké znepokojení. Kreml chápe, že Trump je nepředvídatelný. U Baracka Obamy si byli mnohem jistější, že nepodnikne žádné kroky, které by vedly k eskalaci, Trumpem si ale jistí nejsou,“ uvedl ruský expert Andrej Kortunov, který spolupracuje s ruským ministerstvem zahraničí.