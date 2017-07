Je otevřený a umí naslouchat, zhodnotil Putin první setkání s Trumpem

„Je to docela otevřený člověk,“ konstatoval šéf Kremlu. „Odlišuje se od obrazu, který má v televizi, i od toho, který sám o sobě vytvořil během volební kampaně,“ pokračoval Putin. Ruský vůdce na tom ovšem nevidí nic podivného, protože „volební kampaň je zvláštní stav mysli a chování“, nikoli událost, podle níž lze člověka soudit.

„Co mě trochu udivilo, co jsem od něj nečekal a co považuji za velmi důležité pro člověka angažujícího se veřejně a politicky, je skutečnost, že umí naslouchat,“ řekl prezident při setkání s pracovníky úpravny železné rudy ve městě Gubkin nedaleko ukrajinských hranic.

Při besedě v Hamburku, která podle amerických zdrojů trvala přes dvě hodiny navzdory plánované půlhodině, podle Putina oba prezidenti pozorně naslouchali názorům a návrhům svého protějšku. „Pozorně jsem ho poslouchal, když formuloval své myšlenky a návrhy na rozvoj spolupráce. I on umí naslouchat, živě reagovat a komunikovat, což je v případě člověka, který pracuje s lidmi, mimořádně důležité,“ konstatoval šéf Kremlu.

„Když se mu něco nelíbí, když s něčím nesouhlasí, pokládá otázky, reaguje na argumenty partnera. Je to důležité a podle mě pozitivní... Pokud by takový dialog pokračoval, je naděje, že se bude rozvíjet,“ shrnul ruský vůdce své dojmy. Poznamenal přitom, že by přítomným o schůzce v Hamburku vyprávěl podrobněji, „kdyby tu nebyli novináři“.

Kremelský mluvčí Dmitrij Peskov v pátek prohlásil, že Putin nemá z Bílého domu pozvání k návštěvě USA, takže nelze spekulovat o tom, zda by pozvání přijal. Americký prezident nedávno novinářům řekl, že ruského prezidenta pozve do Bílého domu až čas dozraje. Zatím prý nedozrál.