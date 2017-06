Putin: S gayem bych v ponorce do sprchy nešel, nechci ho provokovat

Úryvek z rozhovoru zveřejnila televize Showtime, která celé interview odvysílá ve čtyřech dílech mezi 12. až 15. červnem. V předchozích úryvcích Putin vyprávěl, jak navrhoval americkému prezidentovi Billu Clintonovi popřemýšlet o vstupu Ruska do Severoatlantické aliance, anebo hájil přeběhlíka z amerických tajných služeb Edwarda Snowdena, že není zrádce (více čtěte zde).



Putin podle serveru Variety.com během přípravy rozhovoru se Stonem zhlédl černou komedii režiséra Stanleyho Kubricka Dr. Divnoláska aneb Jak jsem se naučil nedělat si starosti a mít rád bombu, jejímž tématem je právě jaderný konflikt mezi USA a Sovětským svazem, vyvolaný paranoidním generálem. Film, natočený v roce 1964, se stal kultovní satirou na studenou válku.



Putin hovoří o nebezpečí atentátu:

„V ‚horké‘ válce by USA vyhrály?“ zeptal se Stone. „Myslím, že by to nikdo nepřežil,“ odpověděl Putin podle ruských agentur.



Putin na Kubrickově filmu mimo jiné ocenil předvídavost režiséra i z technického hlediska. „Od těch dob se toho moc nezměnilo. Jediný rozdíl tkví v tom, že moderní zbraňové systémy jsou ještě dokonalejší a složitější. Ale myšlenky odvetného úderu a nemožnosti kontroly jsou nadále přesné. Je to ještě složitější, ještě nebezpečnější,“ řekl ruský vůdce.

Stone po projekci daroval Putinovi DVD s filmem. Ruský prezident se pak vrátil, aby Stoneovi ukázal, že dostal jen obal, ve kterém chybí DVD. „Typický americký dárek,“ zažertoval Putin podle serveru Newsru.com.

Polidšťování Putina, říká k rozhovorům recenzent

Ruský prezident v rozhovoru také kritizoval NATO, které podle něj jen ustavičně hledá nepřítele, aby obhájilo svou existenci, přestože už zanikl Sovětský svaz a sovětský blok.

Putin o Severoatlantické alianci:

Stone se také Putina zeptal, zda by měl problém se na ponorce osprchovat s gayem? „Nešel bych s ním do sprchy,“ řekl Putin s vysvětlením, že by totiž nechtěl dotyčného „provokovat“.



„Ale jak víte, jsem mistr judo a (bojového sportu). Jako hlava státu věřím, že mou povinností je bránit tradiční a rodinné hodnoty. Proč? Protože z homosexuálních svazků nebývají dětí,“ řekl a dodal, že podpora porodnosti a rodin v Rusku neznamená svolení s „pronásledováním kohokoliv“.

Recenzent serveru The Daily Beast vyjádřil politování, že interview s Putinem nedělal někdo kritičtější než Stone, který Putina opěvoval již ve svých předchozích dílech. A tak nový čtyřdílný seriál není podle novináře ničím víc než polidšťováním uctívaného hrdiny a zatracováním Ameriky - a někdejší důstojník KGB se v nabídnutém prostoru „otáčí více než Trumpův příčesek v tornádu“.